Führung führt aufs Obertor

Die Ferienregion Nördlicher Bodensee bietet am Sonntag, 3. Juni, die Möglichkeit, das Obertor in Pfullendorf zu besichtigen und den Turm zu besteigen.

Die Teilnehmer erfahren während der anderthalbstündigen Führung mehr über die ehemaligen Stadttore sowie die Geschichte und Nutzung des Obertors. Besonders interessant sind die ehemaligen Gefängniszellen. Ein kurzer Fußmarsch führt zu noch sichtbaren Resten der einstigen Stadtmauer. Wer die zahlreichen Stufen bis hinauf in den Wachturm meistert, wird in 38 Metern Höhe mit einem herrlichen Blick über die Stadt belohnt. Die Führung beginnt um 11 Uhr direkt am Obertor. Die Teilnahme kostet zwei Euro pro Person, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.