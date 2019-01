Extra Games will aufs Ziegelei-Gelände umziehen

Der Spielhallenbetreiber Extra Games will mit seiner Firmenzentrale aus dem Gewerbegebiet Theuerbach auf das Gelände der ehemaligen Ziegelei Ott umziehen. Wie Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler bei den Haushaltsberatungen am Donnerstag mitteilte, verhandeln die Stadt und das Unternehmen derzeit über den Verkauf des entsprechenden Geländes. An weiteren Flächen auf dem ehemaligen Ziegelei-Areal seien das Walder Bus-Unternehmen Sehmer Reisen und ein Investor interessiert, der noch anonym bleiben möchte.

Die Stadt Pfullendorf hatte das ehemalige Ziegeleigelände vor fünf Jahren gekauft. Während die zukünftige Nutzung in den Folgejahren offen blieb, vermietete die Stadt Teile des Areals an den Sanitärtechnik-Hersteller Geberit, an die Firma Hennig und an Sehmer Reisen. Vor allem wegen der Nähe zum Zentralen Omnibusbahnhof sei das Bus-Unternehmen an einer dauerhaften Niederlassung interessiert, sagte Thomas Kugler am Donnerstag. Benötigt würden Stellplätze für etwa 25 Busse. Währenddessen benötige der Spielhallenbetreiber Extra Games mehr Platz für seine über 300 Verwaltungsmitarbeiter.

„Die Verhandlungen mit den potenziellen Investoren sind relativ weit“, sagte Thomas Kugler. Für einen Verkauf des Geländes an die drei Interessenten sprächen mehrere Gründe. So werde nicht nur ein städtebauliches Ausrufezeichen gesetzt, sondern die Brache auch sinnvoll genutzt. „Außerdem könnte sich die Stadt eine eigene Erschließung sparen.“ Der Umzug von Extra Games schaffe zudem wieder Platz im Gewerbegebiet Theuerbach.

Um das ehemalige Ziegeleigelände sinnvoll an den Verkehr anzubinden, müsste allerdings der Kreisverkehr bei Bürowelt Klaiber versetzt, erweitert und durch einen vierten Ast ergänzt werden. Der am Donnerstag vorgestellte Haushaltsentwurf sieht dafür eine Investition von 1,3 Millionen Euro vor – wobei die Stadt diese Kosten über die Bauplatzpreise auch wieder einnehmen würde. Zudem ist im Gespräch, dass die Investoren die Kosten in Höhe von 300 000 Euro für den vierten Ast selbst übernehmen.

Verkauft die Stadt das ehemalige Ziegeleigelände, nimmt sie dadurch Geld ein, dass sie an anderer Stelle investieren kann. Insgesamt sieht der Vermögenshaushalt für das Jahr 2019 Ausgaben in Höhe von knapp sieben Millionen Euro vor. Große Projekte sind beispielsweise die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten (1,2 Millionen Euro), der Erwerb von Grundstücken (1,1 Millionen), der weitere Innenausbau des ehemaligen Dominikanerinnenklosters (eine Million) und die Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge (870 000 Euro).

Stadt plant günstige Wohnungen

Darüber hinaus will die Stadt selbst günstigen Wohnraum für finanziell schwache Zielgruppen schaffen. Dafür sind im Haushalt 2,5 Millionen Euro vorgesehen. Die Details sind derweil noch offen. „Es geht um 10 bis 15 Wohneinheiten – vom Einzimmerappartment bis zur Dreizimmerwohung“, sagte Thomas Kugler. Ein idealer Standort sei aus seiner Sicht die Heiligenberger Straße. Die Entscheidung über diese und andere Detailfragen müsse am Ende aber der Gemeinderat treffen.

Mittelfristig will die Stadt weitere Großprojekte umsetzen. Dazu zählen beispielsweise die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt sowie der Neubau eines Gerätehauses im Ortsteil Schwäblishausen. Noch immer nicht in Sicht ist hingegen ein Neubau des in die Jahre gekommenen evangelischen Kindertagheims, an dem sich die Stadt mit 70 Prozent der Kosten beteiligen würde. „Die Kirche hat uns signalisiert, dass sie ihren Anteil bislang nicht finanziert bekommt“, sagte Michael Traub. Auch die Standortfrage sei nach wie vor ungeklärt. „Der Kirchengemeinderat will noch in diesem Jahr eine Grundsatzentscheidung treffen“, sagte Hermann Billmann (Unabhängige Liste), der bei der Kirchengemeinde zurzeit das Amt des Vakanzverwalters inne hat.

Auf Änderungswünsche für den Haushaltsplan verzichteten die Fraktionen, die den Entwurf im Dezember erhalten hatten, am Donnerstag nahezu komplett. Die Verabschiedung des Plans ist für die Sitzung am Donnerstag, 21. Februar, vorgesehen.