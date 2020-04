Experten rätseln über Tierfotos: Ist ein Wolf in der Region unterwegs?

In der Gemeinde Wald ist am Mittwoch womöglich ein Wolf entdeckt worden. Einen eindeutigen Nachweis gibt es bislang aber nicht.

Wie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft am Donnerstag mitteilte, ließ ein Mann der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg am Donnerstag entsprechende Tierfotos zukommen. Die Experten der FVA gehen davon aus, dass die Aufnahmen vom Mittwoch einen Wolf zeigen. Allerdings lasse die Qualität der Bilder keinen eindeutigen Nachweis zu, schreibt das Ministerium in einer Pressemitteilung.

Ob sich das Tier noch weiter in der Region um Wald aufhält oder bereits weitergezogen ist, ist ebenfalls unklar. Das Tier habe ein für Wildtiere typisches Verhalten gezeigt, teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt mit. Es gehört zum normalen Verhalten von Wölfen, dass sie gelegentlich nachts auch Dörfer durchqueren.

Wald liegt außerhalb der Förderkulisse Wolfsprävention, in der die Präsenz eines Wolfsrüden bekannt ist. Das Umweltministerium hat – wie in solchen Fällen üblich – die Nutztierhalter über die sogenannte Koordinationsgruppe informiert und um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.