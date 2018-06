Experten-Forum diskutiert über Windenergie

In der Andelsbachhalle in Denkingen findet am kommenden Montag, 2. Juli, von 19.30 bis 21.30 Uhr ein Experten-Forum zu Windenergie und Vogelschutz statt. Veranstalter sind die Stadt Pfullendorf, die Gemeinde Heiligenberg und das Forum Energiedialog Baden-Württemberg. Dieses begleitet Kommunen bei der Umsetzung der Energiewende. Das Ziel ist es, Bürger mit Informationen zu versorgen und sie dabei zu unterstützen, sich ein eigenes Bild zu machen.

Wie das Forum Energiedialog in einer Pressemitteilung berichtet, steht in den kommenden Monaten das Genehmigungsverfahren zum geplanten Windpark im Waldgebiet Hohenreute bei Denkingen an. Das Unternehmen ABO Wind hatte angekündigt, beim Landratsamt Sigmaringen einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Im Vorfeld des Verfahrens haben die Bürger bei der Veranstaltung am kommenden Montag die Gelegenheit, sich Informationen rund um das Thema „Windenergie und Vogelschutz“ einzuholen. Die eingeladenen Experten sollen folgende Fragen beleuchten: Was ist über das konkrete Verhalten der Rotmilane bekannt? Welche Konflikte gibt es zwischen dem Rotmilanschutz und dem Bau von Windrädern? Was sagt das Gesetz darüber, unter welchen Bedingungen eine Genehmigung erteilt werden kann? Wie kommen Fachleute in naturschutzfachlichen Gutachten zu ihren Bewertungen?

Zunächst steht eine Präsentation von Carsten Brinckmeier auf dem Programm. Er arbeitet für ABL, eine Bürogemeinschaft für Landschaftsökologie in Freiburg. Nach seinen Ausführungen werden im Experten-Forum verschiedene Gutachter die genannten Fragen diskutieren. Auch Bürger können ihre Fragen einbringen. Das Forum Energiedialog moderiert die Veranstaltung.