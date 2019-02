Existenzgründer können sich bis Ende des Monats melden

Die Stadt Pfullendorf hat am 9. November vergangenen Jahres den Gründerwettbewerb „Lebe Deine Idee! Mach Dich selbstständig“ gestartet, um Geschäftsideen aus den Bereichen Handel, Gastronomie, Dienstleistung oder Handwerk für die Pfullendorfer Innenstadt zu finden.

Der Gründerwettbewerb unterteilt sich in drei Phasen der Umsetzung. Die erste Phase der Anmeldung und Abgabe der Projektskizze endet am 27. Februar.

Pfullendorf ermutigt alle an einer Selbstständigkeit interessierte Menschen, ihre Idee noch bis zum diesem Datum abzugeben. Hierfür reicht eine skizzenhafte Darstellung aus. Dies kann direkt online unter www.idee-pfullendorf.de, via E-Mail oder persönlich in der Wirtschafsförderung erfolgen. Die erforderlichen Formulare sind online abrufbar.

Seit Beginn des Wettbewerbs wurden bereits mehr als 15 Geschäftsideen eingereicht. Diese Ideen reichen von klassischen Handelsgeschäften bis hin zu neuartigen Büro- und Dienstleistungsbetrieben. „Die Anzahl und auch die Art der Ideen begeistert mich!“ sagt Wirtschaftsförderer Bernd Mathieu. „Jetzt kommt es darauf an, alle Ideengeber in den Wettbewerb mit einzubinden und in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern die Ideen soweit voranzutreiben und zu konkretisieren, dass bis Juni gute und gefestigte Geschäftspläne entstehen.“

Der Wettbewerb bietet dem unternehmerischen Nachwuchs die Möglichkeit, aus der Idee ein tragfähiges Geschäftskonzept zu erarbeiten. Die Teilnehmer sind eingeladen, den Weg zum erfolgreichen Unternehmen beim Gründerwettbewerb zu starten. Ausgelobt sind Preisgelder in einer Gesamthöhe von 3500 Euro, Sachpreise und eine Gründungsunterstützung in Höhe von 5000 Euro für jede tatsächliche Gründung in Pfullendorf.

In Phase 1 des Wettbewerbs können Geschäftsideen eingereicht werden. Während der zweiten Wettbewerbsphase werden von den Teilnehmern aus den „rohen Ideen“ in Begleitung fachkundiger Beratung der ins Projekt eingebundenen Partner solide Geschäftspläne geformt. Die letzte Abgabemöglichkeit der Projektpläne ist am 27. Juni. Bis zu diesem Termin können auch noch bereits fertige Businesspläne in den Wettbewerb eingebracht werden. Am 17. Juli findet dann die Prämierungsfeier der besten Geschäftspläne statt.

Phase 3 beschäftigt sich im Anschluss mit der konkreten Realisierung der Geschäftsidee in der Innenstadt. Neben der Stadt Pfullendorf tragen die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, die Volksbank Pfullendorf, die Volksbank Bad Saulgau und die Wirtschaftsinitiative Pfullendorf auch finanziell zur Umsetzung des Projektes bei. Gleichzeitig sind durch die genannten Institutionen sehr versierte und fachkundige Beratungsleistungen in Finanzierungsfragen und Unternehmeralltag abrufbar. Darüber hinaus sichern die IHK Bodensee-Oberschwaben, der Handelsverband Südbaden und die Handelskammer Reutlingen eine optimale branchenbezogene Beratung und Unterstützung.