Ex-Vorsitzender muss 34 500 Euro zurückzahlen

Der in Auflösung begriffene Förderkreis Rancho Santa Fe fordert von seinem letzten Vorsitzenden 34 500 Euro zurück. Bei einer mündlichen Verhandlung im Januar habe das Landgericht Hechingen den Ex-Vorsitzenden zur Zahlung dieser Summe plus Zinsen und Verfahrenskosten verurteilt, berichtete Liquidator Walter Rapp bei einer Mitgliederversammlung am Mittwoch. Parallel dazu ermittle die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue.

Wegen der aus Sicht vieler Mitglieder mangelhaften Führung des Vereins hatte die Mehrheit im Dezember 2016 dessen Auflösung beschlossen. Seitdem kümmern sich drei sogenannte Liquidatoren – Walter Rapp, Arno Winter und Petra Born – um die Abwicklung. Bei der letzten Hauptversammlung im November 2017 berichtete Rapp, dass in der Vereinskasse rund 46 000 Euro fehlen. Er habe „gravierende Zweifel an einer ordentlichen Kassenführung“, sagte er damals. „Ich möchte nicht vorverurteilen, aber ich habe den Eindruck, dass nicht ordnungsgemäß gearbeitet wurde.“

Dieser Eindruck scheint sich mittlerweile zu erhärten. So berichtete Walter Rapp am Mittwochabend von strafrechtlichen und zivilrechtlichen Ermittlungen gegen den ehemaligen Vorsitzenden. Was das Strafrecht betrifft, ermittle die Staatsanwaltschaft Hechingen seit April 2017 wegen des Verdachts der Untreue. Im Februar 2018 erkundigte sich Rapp nach dem Stand der Dinge. Seitdem wartet er auf eine Antwort. Doch dass die Mühlen der Justiz manchmal langsam mahlen, bestätigte Denkingens Ortsvorsteher Karl Abt, der als Gast an der Mitgliederversammlung teilnahm – und in einer Kanzlei in Sigmaringen als Rechtsanwalt arbeitet. Bis sich in der Angelegenheit etwas tue, könnten noch mehrere Monate ins Land gehen.

Zivilrechtlich gesehen steht die geforderte Rückzahlung der 34 500 Euro im Vordergrund. Der Verdacht: Der ehemalige Vorsitzende könnte dieses Geld nicht für Vereinszwecke genutzt, sondern anderweitig verwendet haben. Im Raum stehen die Beteiligung an einem Photovoltaik-Projekt, der Kauf eines Anhängers, die Zahlung einer satzungswidrigen Aufwandsentschädigung an sich selbst sowie Überweisungen auf das Konto eines anderen Vereins – in dem der Ex-Vorsitzende als Kassierer fungierte.

Die Beteiligung am Photovoltaik-Projekt habe er im Dezember 2016 gekündigt, sagte Walter Rapp. Das Geld, das in der Kasse fehlt, fordere der Verein vom ehemaligen Vorsitzenden zurück. Versuche, zum Ex-Vorsitzenden Kontakt aufzunehmen, seien allesamt gescheitert. „Um eine Verjährung zu verhindern, haben wir ein Mahnverfahren in die Wege geleitet“, sagte Rapp. Zum Gütetermin vor Gericht im Januar sei der ehemalige Vorsitzende nicht erschienen. Anschließend habe das Landgericht ihn im Zuge eines Versäumnisurteils zur Zahlung der 34 500 Euro plus fünf Prozent Zinsen sowie der Verfahrenskosten verurteilt. „Bis heute ist keine Zahlung eingegangen“, sagte Rapp am Mittwoch. „Deshalb wurde ein Zwangsvollstreckungsverfahren eingeleitet.“ Auch auf die Forderung, den Anhänger herauszugeben, habe der Beschuldigte nicht reagiert. Deshalb sei auch in dieser Angelegenheit ein Gerichtsverfahren angestrengt worden.

Der Förderkreis Rancho Santa Fe hatte in den 29 Jahren vor seiner Auflösung ein Ausbildungszentrum und ein Kinderdorf in Honduras mit Spenden unterstützt. Zurzeit zählt der Verein noch 50 Mitglieder, die allerdings keine Beiträge mehr bezahlen. Spenden darf der Förderkreis theoretisch zwar noch entgegennehmen, allerdings darf er keine Spendenbescheinigungen mehr ausstellen. Das Vereinsvermögen beläuft sich noch auf rund 5000 Euro. Diese wird der Förderkreis vermutlich für Gerichtskosten aufbringen müssen. Solange es juristische Auseinandersetzungen gibt, muss der Verein bestehen bleiben. „Bei wesentlichen neuen Erkenntnissen werden wir die Mitglieder über diese informieren“, sagte Walter Rapp. Die nächste Mitgliederversammlung werde frühestens Anfang 2019 einberufen.

Um zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen, war der ehemalige Vorsitzende für die „Schwäbische Zeitung“ am Donnerstag vorerst nicht erreichbar. Spenden an die Projekte in Honduras sind trotz der Vereinsauflösung weiterhin möglich – über den Verein Aleduras (Spendenkonto mit der IBAN DE22 1007 0024 0091 5009 01) und über das Kinderhilfswerk Nuestros Pequenos Hermanos (NPH, Spendenkonto mit der IBAN DE06 6602 0500 0000 0120 00).