Ex-Pfullendorfer Gümüs wechselt zu Galatasaray

Großer Karrieresprung für den gebürtigen Pfullendorfer Sinan Gümüs: Der 20-Jährige hat am Dienstag einen Fünfjahresvertrag beim türkischen Topclub Galatasaray Istanbul unterschrieben.

Gümüs wechselt vom VfB Stuttgart an den Bosporus. Beim VfB absolvierte der offensive Mittelfeldspieler, der sich auf der linken Außenbahn am wohlsten fühlt, in der abgelaufenen Saison 32 Spiele für die zweite Mannschaft in der 3. Bundesliga und erzielte dabei ein Tor. Laut dem Online-Portal „transfermarkt.de“ wird für Gümüs eine Ablöse von rund 200 000 Euro fällig. Gut möglich also, dass da auch Euros für den SC Pfullendorf hängen bleiben, dem Gümüs bis zum B-Junioren-Alter angehörte. Schließlich sehen die FIFA-Statuten vor, dass Ausbildungsclubs in solchen Fällen mitprofitieren. Mit dem Fußballspielen begonnen hatte der dreifache deutsche U20-Nationalspieler einst beim TSV Aach-Linz.

Gümüs weilte gestern in Istanbul und wollte sich zu seinem Transfer nicht öffentlich äußern. Einer seiner engen Verwandten sagte auf SZ-Anfrage: „Er hat gerade soviel um die Ohren. Was soll er auch schon groß erzählen jetzt? Klar ist, dass er sich sehr freut darüber einen Fünfjahresvertrag bei solch einem Top-Verein unterschrieben zu haben.“

In den sozialen Netzwerken kursierte bereits seit einigen Tagen, was am Dienstag „amtlich“ wurde: Einmal mehr schafft ein Ex-Pfullendorfer den Sprung in den Profibereich.

Lob vom Ex-Coach

Einer, der Sinan Gümüs bestens kennt, ist sein ehemaliger Trainer Daniel Wieser, aktuell Coach des Fußball-Verbandsligisten FC Singen. Wieser traut seinem ehemaligen Schützling, den er bis zum B-Juniorenbereich trainierte, ehe der hochveranlagte Linksfuß zur U19 des VfB Stuttgart wechselte, zu, sich bei dem 19-fachen Türkischen Meister und UEFA-Cup-Sieger von 2000 zu etablieren: „Sinan traue ich fußballerisch alles zu!“, sagt Wieser und begründet seine hohe Meinung: „Er bringt nämlich alles mit, was ein großartiger Fußballer braucht: Technik, taktisches Verständnis, Physis und auch Köpfchen und Charakter.“ Dies, so Wieser, zeige sich auch in den Reaktionen in den sozialen Netzwerken im Kreis seiner ehemaligen Jugendfußball-Kollegen wie den heutigen Pfullendorfer Oberliga-Spielern Felix Steinhauser, Kai Sautter, Luca Gruler oder Thomas Stocker oder den zum Wieser-Club nach Singen gewechselten Manuel Meßmer: „Alle freuen sich für Sinan. Denn er war während seiner Pfullendorfer Zeit immer eine postive Figur, auf und abseits des Platzes.“

Dass Gümüs mal den Sprung nach ganz oben schaffen würde, sei dennoch nur zu erahnen gewesen, so Wieser: „Dass er ein überdurschschnittliches Talent war, war zwar schon früh erkennbar. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass er auch Profi wird.“ Wieser erinnert sich aber, dass Gümüs dieses Ziel schon früh vor Augen hatte: „Er hat immer gesagt, dass er das mal packen will.“ Als Wieser mit den B-Junioren in die Oberliga aufstieg, streckten bereits die großen Clubs die Fühler nach dem Pfullendorfer Juwel aus. Wieser erinnert sich: „Ich sagte ihm: Bleib noch ein Jahr bei uns. Wenn du gut spielst, wird es wahrscheinlich dein letztes Jahr beim SC Pfullendorf gewesen sein.“ Wieser behielt Recht: „Er spielte eine überragende Saison und ging dann zum VfB Stuttgart.“

Und jetzt also Galatasaray! Bei dem Hauptstadtclub, bei dem unter anderem Topstars wie der holländische Nationalmannschaftskapitän Wesley Sneijder unter Vertrag stehen, ist gerade einiges in Bewegung. Vor einem Monat wurde Trainer Robert Mancini entlassen. Der neue Trainer ist Cesare Prandelli, der nach dem WM-Vorrunden-Aus der Squadra Azzurra als italienischer Nationaltrainer zurückgetreten war. Prandelle hat einen Zweijahresvertrag-Vertrag in Istanbul unterzeichnet. Vielleicht ein gutes Omen für den Pfullendorfer: Wie Gümüs unterschrieb auch Prandelli am Dienstag.