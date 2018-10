Es blitzt los - Zwei neue Blitzer für Pfullendorf

In den Pfullendorfer Ortsteilen Denkingen und Aach-Linz ist in den vergangenen Tagen jeweils ein neuer stationärer Blitzer installiert worden. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, sollen die beiden neuen Geräte kommende Woche von der Firma Jenoptik in Betrieb genommen werden.

Der Gemeinderat der Stadt Pfullendorf hatte im April die Anschaffung der beiden neuen stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen beschlossen. Das Gremium entschied sich für zwei Anlagen des Typs „TraffiTower 2.0“ der Firma Jenoptik. Als Standort für die neuen Anlagen bestimmte der Gemeinderat die Stockacher Straße (Landesstraße 194) in Aach-Linz und die Malaienstraße (Landesstraße 201) in Denkingen.

Die Netze BW hatten in der vergangenen Woche die nötigen Stromanschlüsse verlegt. Anfang dieser Woche folgte der Aufbau der beiden Säulen. Diese bestehen aus einer Laser-Scanner-Messeinheit verbunden mit einer Smart-Camera mit einer Auflösung von zwei mal sechs Megapixeln. „Anders als bei den bisherigen stationären Geschwindigkeitsmessanlagen der Stadt, bei denen Messungen mittels Sensorschleifen in der Straße erfolgen, sind die Messungen mit den neuen Anlagen laserbasiert“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Damit sei eine gleichzeitige Messung in beide Fahrtrichtungen möglich.

Sowohl die Stadt Pfullendorf als auch die Ortschaftsräte Aach-Linz und Denkingen sind sich sicher, dass durch die neuen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen eine spürbare Verkehrsberuhigung auf der Stockacher Straße und auf der Malaienstraße erreicht wird. Durch die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit soll der Verkehrslärm auf beiden Straßen deutlich reduziert werden.

