Erster Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Wald

Für die Bürgermeisterwahl in Wald gibt es einen ersten Kandidaten. Laut einer Pressemitteilung hat Joachim Grüner seine Bewerbung bei der Gemeinde abgegeben.

In der Mitteilung schreibt Grüner: „Mit meiner Familie lebe ich seit acht Jahren in Wald. Der Ort ist in dieser Zeit für uns zur Heimat geworden. Darum habe ich mich entschlossen, als Bürgermeister meiner Heimatgemeinde zu kandidieren.“ Nach eigenen Angaben ist Joachim Grüner seit 2015 Kämmerer bei der Gemeindeverwaltung Wald und setzt „seine Fachkompetenz und Verwaltungskenntnisse für die Belange der Kommune ein“.

„Mein Wissen und meine Erfahrung möchte ich nun als Bürgermeister zum Wohle der Gemeinde einbringen. Mein Ziel ist es Wald mit seinen Teilorten gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in eine gute und sichere Zukunft zu führen“, so der Kandidat in der Mitteilung.

Besonders wichtig sei dem 45-Jährigen ein gutes Miteinander von Bürgermeister, Gemeindeverwaltung, Gemeinderat und den Bürgern. In persönlichen Gesprächen mit Bürgern, Vereinen, Gewerbetreibenden und Institutionen möchte sich Joachim Grüner in den nächsten Wochen vorstellen. Die Wahl in Wald findet am 15. März statt.