Er will Bürgermeister von Pfullendorf werden

Ralph Gerster, Bürgermeister in Herdwangen-Schönach, hat in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend verkündet, dass er sich auf den frei werdenden Bürgermeisterposten in Pfullendorf bewerben wird. Der bisherige Amtsinhaber Thomas Kugler wird sich nach 16 Jahren nicht mehr für eine dritte Wahlperiode zur Verfügung stellen. Am 5. August soll nun die Stellenausschreibung erfolgen.

Für größere Kommune gewappnet

„Nach zwölfeinhalb Jahren als Gemeindeoberhaupt von Herdwangen-Schönach fühle ich mich für einen Wechsel in die – gemessen an der Einwohnerzahl – dreimal größere Kommune gewappnet“, schreibt Gerster in einer Pressemeldung.

Vor seiner Stelle als Bürgermeister in Herdwangen-Schönach war Gerster einige Jahre als Kämmerer in verschiedenen Gemeinden aktiv und schließlich Hauptamtsleiter in der 11 000 Einwohner Gemeinde Blumberg, teilt er auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Pfullendorfs Gemeinderäte rechnen mit mehreren hochkarätigen Bewerbern. Ralph Gester

„Thomas Kugler wird im Januar eine überdurchschnittlich vitale und vielfältige Stadt übergeben, die spannende Entwicklungspotenziale birgt. Dementsprechend rechnen Pfullendorfs Gemeinderäte mit mehreren hochkarätigen Bewerbern. Auch ich möchte versuchen, die Pfullendorfer Bürgerschaft von meinen Qualitäten als Bürgermeister zu überzeugen“, sagt Gerster, der in Überlingen geboren und in Stockach aufgewachsen ist. Bereits seit zwölf Jahren wohnt er nun mit seiner Familie in Herdwangen-Schönach.

Gerster hofft auf Verständnis seiner Bürger

„In der Bevölkerung von Herdwangen-Schönach und am hiesigen Ratstisch hoffe ich auf ein gewisses Verständnis für meine Bewerbung in Pfullendorf – wäre es doch eine faszinierende berufliche Option, die sich einem nicht alle Tage eröffnet“, schreibt Gerster.

Nur weil ich mich im Kreis der Familie zu einer Kandidatur in Pfullendorf entschlossen habe, bin ich dort ja noch lange lange nicht gewählt. Ralph Gester

Seit seinem Amtsantritt Anfang 2009 in Herdwangen-Schönach sei er bemüht, die Gemeinde Schritt um Schritt voranzubringen. „Mit vereinten Kräften, also Gemeinderat, Bevölkerung und Gemeindeverwaltung, haben wir seitdem einiges geschafft und geschaffen. Meine Bewerbung ist mitnichten eine Entscheidung gegen Herdwangen-Schönach, wo ich mich nach wie vor zusammen mit meiner Frau Diana und unseren beiden Kindern rundum wohlfühle“, schreibt er. „Und nur weil ich mich im Kreis der Familie zu einer Kandidatur in Pfullendorf entschlossen habe, bin ich dort ja noch lange lange nicht gewählt“, sagt er.

Verkündung bedeutet nicht Wahlkampfstart

Auch bedeute seine Verkündung nun nicht den Wahlkampfstart. „Für mich gibt es hier noch einiges zu tun und ich werde auch nach wie vor alles für Herdwangen-Schönach geben“, sagt Gerster.

Vor allem bis zu seinem Urlaub müsse noch einiges abgearbeitet werden. „Dann hoffe ich, dass ich einen ruhigen Urlaub haben werde und kümmere mich im Anschluss um meinen Wahlkampf“, sagt Gerster.

Für ihn starte der Wahlkampf erst, wenn er am 5. August offiziell seine Bewerbung abgegeben habe.

Kandidatenvorstellung ist am 6. Oktober

Das Bewerbungsverfahren endet schließlich am 26. September um 18 Uhr, teilt Pfullendorfs Ordnungsamtleiter Manuel Oberdorfer auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Die öffentliche Kandidatenvorstellung wird dann am 6. Oktober stattfinden, bevor es dann am 23. Oktober zur eigentlichen Wahl kommt. Sollte es eine Neuwahl geben müssen, wurde der Termin auf den 6. November festgelegt.

Thomas Kugler wird noch bis zum 14. Januar 2023 im Amt sein, bevor der neugewählte Bürgermeister die Stelle am 15. Januar antritt.