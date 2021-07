Erste Waldorfschule im Kreis geplant

Eine Informationsveranstaltung gibt es am 16. Oktober von 10 bis 13 Uhr in der Dorfgemeinschaft Lautenbach. Eine Anmeldung ist bis 5. Oktober per E-Mail an initiative@waldorfschule-linzgau.de möglich. Wer ein Gebäude oder ein Grundstück zur Verfügung hat, kann sich ebenso per E-Mail an die Gründer wenden.