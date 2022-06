Erste Tour beim STADTRADELN geht nach Sigmaringen

Zum Auftakt des diesjährigen STADTRADELNS hat Landrätin Stefanie Bürkle am Montag Delegationen aus den verschiedenen Teilnehmerkommunen vor dem Landratsamt begrüßt. In diesem Jahr beteiligen sich erstmals neun Kommunen des Landkreises an der Aktion und fahren zeitgleich und unter dem Dach des Landkreises los.

Pünktlich um 15 Uhr starteten ungefähr 40 Radlerinnen und Radler aus Pfullendorf, Wald und Herdwangen-Schönach von Pfullendorf aus zur Sternfahrt nach Sigmaringen. Angeführt von Mitgliedern des Radlerclub Pfullendorf sammelten die Teilnehmer die ersten Kilometer für Ihre Teams.

Egal ob die „Jedermänner“ vom Turnverein Wald, das Team des Walder Rathauses oder die Damen des Lauftreffs vom Pfullendorfer Turnverein: Selbst bei heißen Temperaturen hatte jeder viel Spaß und machte sich nach der kleinen Stärkung beim Landratsamt wieder beschwingt auf den Rückweg.