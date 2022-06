Erlebnisführung Räuberstreifzug durch Pfullendorf

Die Tourist-Information Pfullendorf bietet am Dienstag, 12. Juli, eine Räuberführung „Auf den Spuren von Räubern, Zinken und dem Rotwelsch“ an. Die Erlebnisführung beginnt um 16.30 Uhr am Obertor und dauert rund 1,5 Stunden. Dort entführt der Ganove Grandscharle die Teilnehmer in das Jahr 1820 und lehrt ihnen nicht nur das Rotwelsch. Auf unterhaltsame Weise wird Wissenswertes des Gaunerlebens vermittelt und bei dem Streifzug durch die Stadt erfahren die Teilnehmer die dunklen Geheimnisse des Räuberlebens und die damit verbundenen Schwierigkeiten im Alltag.

Die Führung kostet für Erwachsene fünf Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei. Da es eine Teilnehmerbegrenzung gibt, ist eine Anmeldung bei der Tourist-Information telefonisch unter 07552 / 25 11 31 oder per E-Mail an tourist-information@stadt-pfullendorf.de erforderlich.