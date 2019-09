Erlös der Auktion unterstützt die Kinder- und Jugendkunstschule

Auf besondere Kunstwerke darf man sich bei der diesjährigen Benefizauktion der Kinder- und Jugendkunstschule in Pfullendorf am Samstag, 23. November, freuen. Das Team rund um Leiter Till Schilling ist ausgeschwärmt, um an Werke von Künstlern und besondere Raritäten zu kommen.

Carlo Karrenbauer, renommierter Auktionator aus Konstanz, bringt diese Kunstwerke aus der Bodenseeregion und ganz Europa unter den Hammer. Neu ist dieses Jahr die Unterstützung durch den Rotary Club Pfullendorf-Meßkirch in Form von Kunstspenden sowohl von regionalen Künstlern als auch regionalen Gönnern.

Um ein vielfältiges Angebot an zu versteigernden Exponaten anbieten zu können, bittet Till Schilling, Leiter der Kinder- und Jugendkunstschule, um weitere Spenden von Kunstwerken und Raritäten.

Mit der Spende eines Kunstwerkes kann man die Kinder- und Jugendkunstschule unterstützen und zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen. Abgegeben werden können professionelle Malereien, Zeichnungen, Druckgrafiken, Collagen, Fotografien, Skulpturen und Schmuck.

Von besonderer Bedeutung sind auch entsprechende Informationen zu einem gespendeten Kunstwerk. Wichtig sind nicht nur der Künstler, der Titel, das Entstehungsdatum und die Technik, sondern auch die Herkunftsgeschichte, zum Beispiel frühere Besitzer. Das Wissen um diese sogenannte Provenienz macht ein Kunstwerk interessanter und kann dessen Wert auch noch erheblich steigern.

Alle an der Auktion Beteiligten arbeiten ehrenamtlich und der komplette Erlös fließt in gemeinnützige Projekte der Kunstschule Pfullendorf, Schulprojektwochen der Pfullendorfer Schulen, Schmiedeprojekte an der Förderschule, Arbeit mit traumatisierten Kindern und Frauen, sowie das Seifenkistenprojekt. Hier wurden bereits rund 40 Seifenkisten in den vergangenen zwei Jahren von unterschiedlichen Teams gebaut. Bis zum Stadtjubiläum 2020 sollen es noch deutlich mehr werden.

Kunstspenden können ab sofort in der Kinder- und Jugendkunstschule am Marktplatz (Altes Spital 3/1) abgegeben werden. Spender kontaktieren bitte vorab Organisator Till Schilling unter 0157 87 67 31 54 oder per Mail: info@kunstschulepfullendorf.de.