Paul Maar, geboren am 13. Dezember 1937 in Schweinfurt, ist einer der bekanntesten Kinderbuchautoren Deutschlands, arbeitet aber auch als Illustrator, Übersetzer und Drehbuch- und Theaterautor. Nach dem frühen Tod seiner Mutter wurde er bis zur Rückkehr seines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft von Hausmädchen betreut. Nach dem Abitur studierte er Malerei und Kunstgeschichte in Stuttgart. Seine bekannteste Romanfigur ist das Sams, ein hintergündig-freches Fabelwesen mit blauen Wunschpunkten im Gesicht. Bekannt sind auch der zwischen Tier- und Menschenwelt wandelnde Herr Bello und der von orientalischen Abenteuern träumende Lippel. Paul Maar, Vater von drei Kindern, lebt mit seiner Frau Nele in Bamberg.