Erfolgreiche Nachwuchskräfte bei der Sparkasse

„Stillstand ist Rückschritt! Der erste Schritt um vorwärts zu kommen, ist die Entscheidung, nicht da stehen zu bleiben, wo man sich gerade befindet.“ Getreu diesem Motto haben sich bei der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch wieder zwei Mitarbeiter einer zeitintensiven, berufsbegleitenden Fortbildung gestellt, teilt die Sparkassenleitung mit. Marcel Baumann und Kevin Kobkyn konnten ihre Weiterbildungsmaßnahme der Sparkassenakademie Stuttgart erfolgreich abschließen und freuten sich über ihre Zertifikate zum „Bankbetriebswirt (SBW)“. Des Weiteren hat Madleen Taraca die Prüfung zum Master of Science in Digital Business & Management an der Hochschule Sigmaringen mit großem Erfolg absolviert und freute sich über ihren Studienabschluss. Die Vorstände Hubert Rist und Carsten Knaus gratulierten herzlich zu den erfolgreichen Abschlüssen und lobten die Leistungsbereitschaft der Nachwuchskräfte.