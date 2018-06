Er will Zunftmeister bleiben

Rolle rückwärts kurz vor der heimischen Fasnet: Michael Seelmann-Eggebert will Zunftmeister der Pfullendorfer Stegstrecker bleiben. Das hat er am Montag mitgeteilt.

Erst Ende Juli 2014 hatte er seinen Rücktritt bekannt gegeben (die SZ berichtete exklusiv). „Im Gegensatz zu meiner früher geäußerten Absicht stelle ich mich weiterhin für das Amt des Zunftmeisters zur Verfügung“, so Seelmann-Eggebert. Gewählt wird bei der Hauptversammlung im Mai.

Seelmann-Eggeberts Entschluss im vergangenen Sommer, nach einer Amtsperiode nicht mehr für das Amt des Zunftmeisters zu kandidieren, folgten etliche Gespräche mit Vorstandsmitgliedern, Zunftmitgliedern, Zunftmeistern befreundeter Zünfte oder Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler. „Das Ergebnis dieser vielen positiven Gespräche war, dass ich mir es doch nochmal anders überlegt habe“, so Seelmann-Eggebert. In den zahlreichen Gespräche habe er ein großes Vertrauen seiner Person gegenüber gespürt.

Bestätigung seiner Arbeit

Hinzu kam: Vor einigen Wochen tagten der Narrenrat und der Beirat, um nach einem Nachfolger für Seelmann-Eggebert zu suchen. In der Sitzung wurden in geheimer Abstimmung die Namen von potenziellen Kandidaten auf Zettel geschrieben. Der Name Michael Seelmann-Eggebert stand dabei häufig auf den Zetteln. Auch diese Abstimmung sei für ihn eine Bestätigung seiner Arbeit gewesen. „Da habe ich mir noch mehr Gedanken gemacht, als Zunftmeister weiterzumachen.“ Überhaupt seien die Rückmeldungen in den Gesprächen für ihn sehr erfreulich gewesen.

Dabei hatte Seelmann-Eggebert vor etwas mehr als einem halben Jahr der Schwäbischen Zeitung gegenüber seinen Rücktritt damit begründet, dass er sich nur als Zunftmeister des Übergangs verstanden habe. Seelmann-Eggebert löste Charly Fehrenbach ab. Es sei Zeit für einen Generationenwechsel, so Seelmann-Eggebert, der seit 13 Jahren in der Zunft ist und zuvor aktives Mitglied der Schnellergilde war. „Ich habe mein Urteil revidieren müssen“, ergänzt Seelmann-Eggebert.

Bekanntgabe vor der Fasnet

Der amtierende Zunftmeister wählte den Zeitpunkt seines Rücktritts vom Rücktritt ganz bewusst vor der eigenen Fasnet, die am Schmotzigen Donnerstag mit dem Wecken durch die Schnellergilde und der anschließenden Schülerbefreiung beginnt. „Ich wollte nicht, dass die Frage nach meinem Nachfolger zum Thema während der Fasnet wird“, sagt Seelmann-Eggebert. Es habe nach seiner Rücktrittserklärung eine gewisse Unruhe in der Zunft geherrscht. Mit seiner erneuten Kandidatur für das Amt wolle er für Klarheit und Ruhe sorgen. Er sei schon von Leuten angesprochen worden, ob er überhaupt noch die Fasnet als Zunftmeister mitmache. „Nun ist klar, das Schiff geht wieder auf Kurs.“

Bei den vergangenen drei Zunftausfahrten nach Weingarten, Waldshut-Tiengen und Herbertingen hatte Seelmann-Eggebert vor allem das Gespräch mit den Gruppenführern gesucht, um sie über seine Zukunftspläne zu informieren. Und in den nächsten Jahren gibt es genügend Aufgaben für die Zunft, deren Zunftmeister bei einer Wiederwahl im Mai auch die nächsten drei Jahre Michael Seelmann-Eggebert heißt. Die Stegstrecker haben sich für das Landschaftstreffen 2020 beworben. Die Zunft selbst wolle mit einer Satzungsänderung die Strukturen dahingehend verändern, dass der Vorstand um die Gruppenführer erweitert werde, sagt Seelmann-Eggebert. „Der organisatorische Aufwands wird jedes Jahr größer“, ergänzt er.

Doch bis zur Hauptversammlung im Mai sei noch genügend Zeit, um Vorschläge für strukturelle Veränderungen auszuarbeiten. „Jetzt wird erst einmal frohen Mutes Fasnet gefeiert“, sagt der Zunftmeister.