Energiepflanze hat nicht nur Vorzüge

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft veranstaltet am Donnerstag, 14. Februar, um 20 Uhr im Haus Linzgau in Pfullendorf einen Informationsabend zum Thema „Silphie, die ,Wunderpflanze’ aus Amerika“ – Was wissen wir eigentlich über sie“. Die Durchwachsene Silphie wird seit einiger Zeit als die Alternative zum Mais als Energiepflanze gepriesen. SZ Redakteur Christoph Wartenberg hat mit Anneliese Schmeh, der Ehrenvorsitzenden des Landesverbands der Arbeitsgemeinschaft, über kritische Aspekte beim Anbau der Silphie gesprochen.

Frau Schmeh, Sie sehen die Eigenschaften der Durchwachsenen Silphie eher als durchwachsen an?

Das ist ein lustiges Wortspiel. Es ist ja in erster Linie so, es gibt nichts, was nicht auch seine Schattenseiten hat. Das gilt auch für die Silphie. Wenn man den Anbau zu sehr forciert, dann wird das wieder eine Monokultur. Das war genauso beim Mais, der durch seinen flächendeckenden Anbau in Verruf geraten ist. Wenn man die Silphie auf zu großen Flächen anbaut, dann steht die da für die nächsten zehn bis 15 Jahre und dann kommen auch die Krankheiten und Schädlinge. Daher muss man sich das gut über legen, ob man die Silphie großflächig anbauen will.

Es heißt, dass man die Pflanze nach einer Weile kaum mehr losbekommt, wenn man dann etwas anderes anpflanzen möchte.

Nach zwei bis drei Jahren wird es kritisch, dann hat sich die Silphie festgesetzt. Mit ihrer tiefwurzelnden Pfahlwurzel und den vielen Verzweigungen bekommt man die praktisch nicht mehr aus der Erde, das ist wie der Giersch im Garten. Und wenn man den Boden umbricht, verteilt man nur die Wurzelteile. Das ist wie bei allen Wurzelkräutern, jedes kleine Stück keimt wieder aus. Man kann das auch mit Topinambur (ebenfalls ein gelbblühender Korbblütler aus Amerika, dessen Knollen essbar sind, Anm. der Red.) vergleichen. Außerdem können sich die Samen der Pflanze durch Vögel unkontrolliert verbreiten.

Die Silphie wird auch als Bodenverbesserer geschätzt, weil sie weniger Bearbeitung fordert und nicht wie der Mais vom Humus zehrt.

Nun ja, das ist die eine Seite. Bei der Silphie kann man viel Gülle und damit Stickstoff ausbringen. Wenn man dann aber die Pflanzen entfernt, gibt es einen Nährstoffüberschuss, der in die Luft und vor allem ins Wasser übertragen wird. Durch den dichten Bewuchs gibt es bei Silphie-Feldern kaum Unterpflanzen, dadurch fehlen auch andere Blütenpflanzen, die davon lebenden Insekten und damit die insektenfressenden Vögel. Große Flächen der Energiepflanze werden mit schwerem Gerät abgerntet, da verdichten dann Fahrzeuge mit 30 oder 40 Tonnen Gewicht den Boden. Und außerdem werden diese schweren Transporte dann über viele Kilometer zu den Biogasanlagen gebracht.

Ist die Silphie hinsichtlich des Energiegewinns gleichwertig zum Mais?

Insgesamt ist der Mais vielfältiger und bietet auch mehr Biomasse. Das ist nicht nur ein bisschen, das ist erheblich mehr, manche sagen bis zu 40 Prozent. Das Problem beim Mais ist das schlechte Image, das er wegen des übermäßigen Anbaus hat. Aber eigentlich ist die Silphie dem Mais weit unterlegen.

Als Bienenweide soll die gelb blühende Silphie hervorragend sein.

Das stimmt so auch nicht. Die Silphie blüht viel zu spät, von Juli bis September, und schadet den Bienen eher durch die späte Blüte, da der hohe Nahrungsbedarf während der Brut bereits abgedeckt ist. Auch der daraus gewonnene Honig taugt nicht viel und ist eigentlich nur industriell verwertbar.

Welche Ziele verfolgt die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft?

Wir wollen eine flächendeckende Landwirtschaft erhalten. Kleinere Betriebe, die Flächen rund um den Hof bewirtschaften, arbeiten effizienter. Es muss nicht unbedingt Bio sein, aber naturnahe Produktion ist uns wichtig. Wir wollen nicht von Agrarsubventionen sondern von unseren Produkten leben. Dafür brauche wir auskömmliche Preise. Kleine Parzellen erhalten die Vielfalt im Gegensatz zu großflächigem Anbau, wie er auch bei der Silphie geplant ist. Was nutzt uns aller Naturschutz und Brachland, wenn die intensive, industrielle Landwirtschaft die anderen Böden verdirbt?