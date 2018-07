Elektronik-Fachmarkt bietet 1450 Quadratmeter Verkaufsfläche

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Firma Klaiber aus Tuttlingen wird im Seepark-Center den Elektronic-Fachmarkt „Euronics XXL“ betreiben und in das jetzt entstehende Gebäude als Mieter einziehen. Am Montag haben die Erdarbeiten begonnen. „Unser Ziel ist noch vor Weihnachten zu eröffnen“, sagt Ralph Klaiber.

Von unserem Redakteur

Volker Knab

Am Montag haben die Erdarbeiten auf dem letzten noch nicht verbauten Bereich auf dem Gelände des rund 8000 Quadratmeter großen Seepark-Centers begonnen. Der Fachmarkt wird eine Verkaufsfläche von rund 1450 Quadratmetern aufweisen. Mit einer Höhe von sechs Metern wird das einstöckige Gebäude auf dem Areal des Seepark-Centers am Ortseingang Pfullendorfs entstehen.

Verwaltung und der Servicebereich sind in dem doppelgebäudig angelegten Fachmarkt separat untergebracht. Wobei der der Servicebereich einen besonderen Stellenwert genießt, betont Klaiber. Der Standort in Pfullendorf wird der vierte „Euronics XXL“-Fachmarkt sein, den das Tuttlinger Traditionsunternehmen betreibt -- neben Rottweil, Balingen und Tuttlingen. „Wir sind ein inhabergeführter Familienbetrieb und seit über 50 Jahren am Markt“, so Klaiber.

Ein Markt dieser Größe deckt als Vollsortimenter alle Bereiche der Elektronik ab, von klassischen Haushaltsgeräten, über PC-Software und Unterhaltungsmedien bis hin zur Telekommunikation. Zwischen 30 und 35 Mitarbeiter werden im Fachmarkt beschäftigt sein.

„Ohne das Seepark-Center wären wir nicht nach Pfullendorf gegangen“, sagt Klaiber zur Standortentscheidung seines Unternehmens. Obwohl das Unternehmen schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach weiteren Standorten gewesen sei. Jetzt passe aber alles zusammen. „Wir sind sicher, dass mit dem Seepark-Center die Kaufkraft am Standort Pfullendorf gesichert ist und verlorene zurückkehrt“.