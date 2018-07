Elegant: Kleine und große Ballerinas zeigen Rhythmus

„Tanzträume“, unter diesem Motto hat die erste Aufführung der Volkshochschule Ballett- und Tanzgruppe unter neuer Leitung in der voll besetzten Stadthalle Pfullendorf stattgefunden. Hermine Reiter, Leiterin der VHS, stellte die neuen Dozentinnen Sabine Eckert, Sabine Haggenmüller und Silvia Schulz vor, unter denen rund 110 Ballerinen ein abwechslungsreiches Programm von Klassik bis zu modernem Hip Hop tanzten.

Seit dem Herbstsemester 2010 bietet die Volkshochschule Pfullendorf neue Ballettkurse an, die von Silvia Schulz von der Ballettschule Schulz aus Ravensburg unterrichtet werden. Sie ist staatlich geprüfte Ballettpädagogin und wird von Diplom-Tanzpädagogin Sabine Haggenmüller und Sabine Eckert unterstützt. „Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, erstmals haben wir die Möglichkeit, ein breit gefächertes Programm anzubieten“, mit den Worten eröffnete Hermine Reiter, Leiterin der VHS Pfullendorf, die Premiere der Ballettaufführung. „Die VHS will Trendsetter sein und bietet „Ballett modern“ für Teenies genauso an wie kreativen Kindertanz, Hip Hop, Show Dance und natürlich das klassische Ballett“, informierte die Diplom-Betriebswirtin bevor das Programm mit einem süßen Blumentanz der Vier- bis Fünfjährigen startete.

Mit einer Gießkanne weckte ein Bienchen die kleinen bunten Blümchen, die nach einem Schluck Wasser aus dem Tiefschlaf erwachten und sich kräftig streckten. Mit „Bang, Bang, Bang“ rollten die Autofahrer mit Brille und Lenkrad auf die Bühne. Zur Musik von „Lillifee“ tanzten rassige kleine Mädels in schwarzen Shirts und Leggins mit einem bunten indischen Münzentuch um die Hüften. Da war schon Koordination und Kombination der einzelnen Bewegungen zu sehen.

Mit den beiden Clownsgruppen kamen anschließend die älteren Ballerinen mit sieben bis acht Jahren auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Hermine Reiter lobte zuvor die handwerklichen Fähigkeiten der Papas, die aus Reisig und Ast die Besen für ihre kleinen Tänzerinnen erstellten. Mit pfiffiger Musik, aktuellen Songs, Ohrwürmern und heißen Rhythmen ging es nach der Pause weiter. Eine Polka machte den Anfang und flott und modern ging es mit „Release me“ von „Agnes“ weiter.

Ballett muss nicht immer streng klassisch sein, eingebettet in moderner Musik mit der nötigen Technik kann Ballett sehr viel Spaß machen, so das neue Motto der VHS. Und nach viel Spaß und Freude am Tanzen sahen die kleinen stylisch gekleideten Mädels auch aus. Mit den „Pink Hip Hoppers“ tanzte anschließend die größte Gruppe mit 17 Mädels einen modernen Tanz, der ihnen viel Rhythmusgefühl abverlangte. In Fledermauskostümen tänzelten die Balletteleven über die Bühne. Mit Schrittkombinationen, Drehübungen und Sprüngen aus der Szene trifft man bei den Elf- bis 13-Jährigen genau den Nerv der Zeit. Voller Eifer waren die „Hot Hip Hopper“ sehr präsent in ihrem Element und wohl auch im richtigen Kurs der VHS. Beim „Show Dance“ zu „Daniel Twist“ tanzte nach einer Verletzung einer Tänzerin Dozentin Sabine Haggenmüller mit. Professionell legten die drei eine Show aufs Parkett. Mit „Modern with David“, bot die VHS auch Modern Dance für Erwachsene an. Eine abwechslungsreiche, erfolgreiche Premiere ging nach rund 90 Minuten zu Ende. (krö)