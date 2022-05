Das „Eine Liebe Festival“ findet dieses Jahr wieder statt

Das Kartell der Liebe plant in diesem Jahr wieder mit dem „Eine Liebe Festival“ in Herdwangen-Schönach – Allerdings nicht wie in den letzten Jahren vor der Corona-Pandemie im Mai, sondern von 25. bis 28. August.

Aus Naturschutzgründen kann das Festival auch künftig nicht mehr im Mai stattfinden, sondern erst ab Mitte August, da laut Landratsamt in diesem Zeitraum spezielle Vogelarten auf dem Festival-Gelände brüten, erklärt der Vorsitzende Johannes Knott.

Headliner ist die Band Meute

Bereits im vergangenen Jahr haben die rund 100 Mitglieder des Vereins „Kartell der Liebe“ mit der Planung des Festivals begonnen, es dann aber pandemiebedingt wieder abgesagt. „Einige der Acts von 2021 haben wir auch für dieses Jahr übernommen“, sagt Sebastian Axt, der für das Line-Up, die Verträge, Kommunikation, Technik und Musik zuständig ist.

Und man darf auf jeden Fall auf noch weitere Acts gespannt sein. Sebastian Axt

Das gesamte Line-Up der rund 15 Acts und circa 25 DJs werde nun in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Einer der Headliner in diesem Jahr ist die Band Meute, die bereits in diesem Jahr beim Coachella-Festival in Kalifornien, einem der größten Festivals der Welt aufgetreten ist.

„Und man darf auf jeden Fall auf noch weitere Acts gespannt sein“, sagt Axt. „Uns ist es einfach extrem wichtig, dass für unser Festival Acts kommen, die in unserer Region nicht so bekannt sind und die sonst nie in die Gegend gekommen wären.“

1500 Karten werden verkauft

Insgesamt werden für das „Eine Liebe-Festival“ rund 1500 Karten verkauft. „In den vergangenen Jahren waren wir immer restlos ausverkauft“, sagt Knott. Das sei auch in diesem Jahr wieder das Ziel. Der Vorverkauf ist bereits gestartet, aktuell gebe es allerdings noch Karten.

„Wir sind nicht so zufrieden damit, dass wir das Festival auf August verlegen mussten“, sagt der zweite Vorsitzende Marius Seifried, der sich um die Organisation von Logistik, Material und Infrastruktur kümmert.

„In den vergangenen Jahren waren wir immer eines der ersten Festivals und die Organisation mit den Dienstleistern war kein Problem“, sagt er. Im August gebe es da schon eher Überschneidungen.

Festival startet am Donnerstag

Auch startet das Festival nicht wie gewohnt am Freitag und endet am Montag, sondern beginnt in diesem Jahr am Donnerstag und endet am Sonntag mit der Abreise der Festivalbesucher. „Das hängt damit zusammen, dass wir nicht mehr auf den Pfingstfeiertag zurückgreifen können“, sagt Knott.

Allerdings sei für den Start am Donnerstag wiederum eine Eröffnungs-Jam mit Breakdance, Rap und Freestyle geplant. Ein positiver Punkt sei zudem, dass bis August bereits einige Festivals stattgefunden hätten. „Da können wir beobachten, wie es läuft und werden nicht ins kalte Wasser geworfen“, sagt Knott.

Wasser und Strom als Herausforderung

Allein für Zu- und Abwasser müssen insgesamt rund 3,6 Kilometer Schläuche zum Gelände verlegt werden, sagt Seifried. Das sei aber vor allem für die Klowägen wichtig. „Wir haben uns damals geschworen, dass Dixis passé sind und dabei bleiben wir“, sagt Knott.

Uns ist es aber auch wichtig, wirklich absolut keinen Müll zu hinterlassen. Johannes Knott

Trotzdem sei die Logistik auf der leeren Wiese ohne Strom und Wasseranschluss jedes Jahr eine Herausforderung. Dahingegen seien die Aufräumarbeiten meist innerhalb eines Tages erledigt, sagt Knott. Sämtliche Festival-Besucher bekämen Müll- und Sofapfand, das auch streng kontrolliert werde.

„Aber allgemein ist zu beobachten, dass das Bewusstsein der Umwelt gegenüber in den vergangenen Jahren extrem zugenommen hat“, sagt Seifried. „Uns ist es aber auch wichtig, wirklich absolut keinen Müll zu hinterlassen“, ergänzt ihn Knott.

Positives Feedback

Aber das Feedback der vergangenen Jahre zu diesem Thema sei durchweg positiv gewesen. Knott war bereits mit Seifreid und Axt bei der Organisation des damaligen No-Stress-Festivals in Göggingen beteiligt. Als dieses nicht mehr in Göggingen stattfinden durfte, hat sich vor einigen Jahren der Verein „Kartell der Liebe“ gegründet und das „Eine Liebe-Festival“ in Anlehnung an das No Stress auf die Beine gestellt.

Tickets vom vergangenen Jahr könnten auf dieses Jahr übertragen werden. Wer allerdings am neuen Termin keine Zeit hat, kann sich den Ticketpreis auch zurückerstatten lassen.