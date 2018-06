Eine „furchtbare“ Erfolgsgeschichte

Der Pfullendorfer Tafelladen hat am Montag seinen zehnten Geburtstag gefeiert. Mit einem kleinen Stehempfang wurde das Jubiläumsfest auch zur Plattform für mehr als 100 ehrenamtliche Mitarbeiter des vergangenen Jahrzehnts. „Es kommen rund 25 000 ehrenamtliche Stunden zusammen. Und es ergibt sich ein Warenwert von 750 000 Euro, der an Bedürftige ausgegeben wurde“, sagte Heinz Bosch, Leiter des Tafelladens der ersten Stunde. „Mit 145 Tafeln in Baden-Württemberg sind die Tafeln zu großen sozialen Bewegungen geworden“, ergänzte Udo Engelhardt, Vertreter des Landesverbands der Tafel Baden-Württemberg.

„Vor zehn Jahren hat das Deutsche Rote Kreuz jemanden gesucht, der den Tafelladen leitet. Spontan und blauäugig habe ich zugesagt, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt“, sagte Heinz Bosch. Er dachte damals, dass sich der Tafelladen höchstens zwei oder drei Jahre halten und dann wieder verschwinden werde, so Bosch. Es sei ein großer Irrtum gewesen, doch man könne trotzdem nicht von einem Erfolgsmodell reden, so Bosch, es sei eher etwas ganz Furchtbares, dass es eine Tafel geben müsse. Mehr als 100 Mitarbeiter in zehn Jahren sortierten, prüften und gaben die Waren an Bedürftige zu kleinen Preisen weiter.

Von Beginn an dabei

Zehn Mitarbeiter seien – wie Bosch selbst – Pioniere der ersten Stunde und seien auch heute noch mit helfender, ehrenamtlicher Hand fleißig dabei. „Der Anfang war wirklich ganz schwer und es war ein riesige organisatorische Leistung, dieses Ganze auf die Beine zu stellen und dann die nötigen Mitarbeiter zu finden“, ergänzte Gertrud Hangarter, die gemeinsam mit Jobst Michael Florus die Pfullendorfer Tafel gründete.

Die Tafel habe neben dem Aspekt der Lebensmittelspende noch ein andere positive Auswirkung auf die Gesellschaft, nämlich die der Lebensmittelrettung, fügte Hangarter zu. Denn oftmals werden Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums einfach in den Müll geworfen, obwohl sie noch zum Verzehr geeignet sind.

Hangarter überreichte Heinz Bosch einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro vom Pfullendorfer Steuerbüro Hangarter & Partner. „Wir wollen uns das nicht nehmen lassen, zum Zehnjährigen zu gratulieren. Die Arbeit ist sehr wertvoll, und der Lionsclub will weiterhin unterstützend wirken“, sagte Alex Huenges und würdigte die ehrenamtliche Arbeit in der Tafel mit einem 1000-Euro-Scheck.

Andreas Kees, Vorsitzender des DRK, eröffnete den Empfang und betonte, dass sein wichtigster Punkt auf seiner Agenda die Ehrung der ehrenamtlichen Mitarbeiter sei, die für ihr ganzes Engagement im Rampenlicht stehen sollten. Ortrud Hausmanns, Helene Steinert, Angelika Wiedemann, Alois Steinert, Silvia Reines und Anne Schmidt, diese sechs der zehn Mitarbeiter der ersten Stunden, wurden mit einer Urkunde und einer Anstecknadel ausgezeichnet. Ortrud Hausmanns aus Wald hilft jeden Mittwochmorgen in der Pfullendorfer Tafel. „Es ist eine sehr sinnvolle Arbeit. Die Leute, die hier einkaufen, könnten von dem restlichen Geld vielleicht etwas Kulturelles machen, mal ins Kino gehen“, sagte Hausmanns.

Obst und Gemüse

Es seien überwiegend ausländische Mitbürger, die hier einkauften, aber auch alleinerziehende Mütter und Junggesellen. Obst, Gemüse und Kühlwaren seien sehr begehrt. Für vier Äpfel zahle man 20 Cent, Öl, Butter und Milch werde zum regulären Preis durch den Förderverein zugekauft und zu einem Bruchteil an Bedürftige weitergegeben.

Stadtrat Peter Schramm übermittelte in Vertretung von Bürgermeister Thomas Kugler seine uneingeschränkte Hochachtung. Das ganze Unternehmen oder alles, was die Tafel-Mitarbeiter leisten würden, sei so hervorragend, so beispielgebend in einer Zeit, in der die Ellenbogengesellschaft und der Egoismus regiere, sagte Schramm. Die Arbeit im Tafelladen sei ein Teil der öffentlichen Sozialarbeit auf besonderer, auf freiwilliger Basis, so Schramm.