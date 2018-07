Eine Damenriege will‘ s wissen

Gearbeitet wird ausschließlich mit eigenen Laptops und dem Betriebssystem Windows 7, so haben sich am vergangenen Donnerstag sieben Damen mit genannter Hard- und Software im Jugendhaus ertmals zum Anfängerkurs eingefunden. Nachdem alle PCs für das Internet gerichtet waren und die erste Aufregung sich gelegt hatte, begrüßte Kursleiter Heinz Kraus – vielen als „dr Oldie“ bekannt seine Damenriege. „Zuerst müssen wir das Mausen lernen“, informierte Kursleiter Heinz Kraus, nachdem die Hardware aller sieben Kursteilnehmerinnen arbeitsbereit waren.

Erstmals sind nur Damen am Start, wobei das Durchschnittsalter 64 Jahre beträgt. „Ein Senior mit Maus gehört in jedes Haus“ ist dabei das Motto der Damenmannschaft. Und schon fielen Begriffe wie UMTS, Wikipedia, USB-Datenstick und Prozessor, Arbeitsspeicher und Festplatte. Gespannt folgten alle Teilnehmerinnen den Informationen des ehrenamtlichen Trainers für die Aktion „Internet Goes Ländle“ und das „Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen Baden Württemberg e.V.“

Mit von der Partie war auch Gisela Franke, die hauptsächlich zum Entstehen des Kurses beigetragen hat und für die Formalitäten zuständig ist. „D‘r Oldie“ wird von den aktiven Helfern Heinrich Arndt, Manfred Bräg, Arnim Fiebig und Reinhart Hertkorn unterstützt, wobei letzterer leider am ersten Kurstag nicht teilnehmen konnte. Für jede Teilnehmerin gab es einen „Oldie-Lern-Stick“, auf dem sich alle Unterlagen, Übungsprogramme, Tools zur Hilfe per Fernwartung, weiterführende Informationen und Auflockerungsübungen zur Entspannung befinden. Ergänzt wird der Lernstick durch Arbeitsblätter, wobei jedes Arbeitsblatt immer nur ein Thema betrifft oder Anweisungen zu einem Vorgang.

Die Arbeitsblätter sind in großer Schrift verfasst, so dass jeder Senior mit Leichtigkeit die Texte lesen kann. „Die Sache mit der Fernwartung ist eine tolle Sache“, warf Franke ein, „die habe ich schon mehrfach in Anspruch genommen“, ergänzte die erste Vorsitzende des Vereins Netzwerk 50 plus. Mit viel Elan ging es dann in die Übungen mit Rechtsklick und Linksklick.