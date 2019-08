Einbruch ins Schützenhaus

Ein Unbekannter ist im Zeitraum von Samstag, 12 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, in das Schützenhaus in Aach-Linz eingebrochen. Aus einem Büroraum stahl der Täter einen kleinen, grauen Tresor, der mit einem elektrischen Tastenfeld versehen ist. In diesem befand sich ein geringer Betrag an Bargeld. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Tresors geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer 07552/201 60 zu informieren.