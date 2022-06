Einbruch in Bäckerei

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Bäckerei in der Otterswanger Straße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten nach derzeitigem Stand einen Tresor, den sie vermutlich mit Hilfe eines Altpapiercontainers mit Rollen abtransportiert haben dürften. Die Höhe des Sachschadens, der bei dem gewaltsamen Eindringen in das Geschäft entstanden ist, und die Höhe der Beute sind bislang unbekannt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise telefonisch unter 07552 / 20 160 entgegen.