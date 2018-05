Einbrecher verwüsten Grundschule und Kindergarten

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Grundschule, den Kindergarten sowie in das Sportheim in Pfullendorf-Denkingen eingebrochen. Dort verursachten sie erheblichen Sachschaden. Die Eindringlinge warfen Fenster ein und verschafften sich so Zugang zu den Gebäuden. Im Innern brachen sie Türen zu weiteren Räumen auf und durchsuchten sie. Während in der Grundschule und im Sportheim nichts entwendet wurde, hatten es die Täter im Kindergarten auf Lebensmittel sowie eine Digitalkamera im Gesamtwert von etwa 360 Euro abgesehen. Die Polizei geht davon aus, dass diese Einbrüche von denselben Täter verübt wurden.Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/201 60, zu melden.