Einbrecher stiehlt Schmuck – Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Täter ist am Sonntag zwischen 16.30 und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Hohenzollernstraße in Wald eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchsuchte er mehrere Zimmer nach Diebesgut und entwendete Schmuck. Zutritt zum Gebäude hatte sich der Einbrecher über ein Fenster verschafft.

Die Polizei sucht jetzt Hinweise von Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07552/20160 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass entsprechende Verhaltensmaßnahmen und die richtige Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindern können. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, hat das unter anderem dazu geführt, dass inzwischen rund die Hälfte der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Hinweise dazu, wie man sich gegen Einbrüche schützen kann, erteilt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Sigmaringen, Telefon: 07571/104302. Weitere Informationen gibt es außerdem auf www.K-Einbruch.de.