Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckerei an der Römerstraße in Pfullendorf-Denkingen eingebrochen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, entwendete er Bargeld und Zigarettenschachteln. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07552/20160 entgegen