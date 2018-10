Ein unbekannter Täter hat sich am Freitag gegen 23.20 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft in der Dorfstraße in Herdwangen verschafft. Wie die Polizei mitteilt, entwendete er alkoholische Getränke sowie Tabakwaren aus dem Verkaufsraum. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachteten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/20160, in Verbindung zu setzen.