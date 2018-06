Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag- und Samstagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus an der Straße „Kogenäcker“ in Pfullendorf eingebrochen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gelangten sie zunächst auf den Balkon und hebelten dort ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und stahlen Schmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07552/20160 entgegen.