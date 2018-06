Einbrecher stehlen Baumaschinen im Wert von 20000 Euro

Unbekannte Täter haben aus einem Betrieb an der Straße „Stelzacker“ im Pfullendorfer Ortsteil Aach-Linz Baumaschinen im Wert von rund 20 000 Euro gestohlen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gelangten die Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag über ein eingeschlagenes Fenster in einen Rohbau und von dort in die Lagerhallen. Aus diesen stahlen sie mehrere Rüttler der Firma Wacker, eine Motor-Flex der Firma Stihl sowie Motor- und Bohrhammer. Die Täter öffneten die Rolltore und brachten die Maschinen vermutlich mit einer Sackkarre in Richtung Landesstraße 195.