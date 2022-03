Einbrecher macht reiche Beute am helllichten Tag

Ein unbekannter Täter ist am frühen Samstagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus in Wald eingebrochen und hat Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Montag mitteilte, nutzte er dafür die kurze Abwesenheit eines 58-jährigen Bewohners zwischen 14.15 und 14.45 Uhr. Der Täter betrat das Haus an der Olgastraße mutmaßlich über den Keller und brach die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf. Die Polizei sucht nun Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.