Einbrecher hebelt Fenster auf

In ein Wohnhaus in der Ulrichstraße ist ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 17.45 Uhr und 0.00 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam eingedrungen. Zuvor wurde von dem Unbekannten ein außerhalb befindlicher Bewegungsmelder abgeschlagen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Monitor der Überwachungskamera. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/201 60, zu wenden.