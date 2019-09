Ein schnaubendes Dampfross macht Halt

Der 150. Geburtstag des Eisenbahnknotenpunkts Aulendorf, der dort am Wochenende mit einem großen Fest gefeiert wurde, lockte am Samstag auch in Pfullendorf viele Schaulustige mit ihren Kameras zur Haltestelle am Stadtgarten.

Der Grund: Auf den Schienen der Räuberbahn verkehrte an diesem Tag die gewaltige Dampflok 527596 mit einem Dutzend historischer Wagen zwischen Aulendorf und der Linzgaustadt. Sicherheitshalber erhielt die alte Lok allerdings Unterstützung von einer jüngeren dieselbetriebenen Schwester, die am anderen Ende des Zugs ziehend und schiebend mithalf, die gut mit Passagieren gefüllten Wagen sicher zu ihrem Ziel zu bringen.

Zuletzt, so berichteten die Pfullendorfer Modelleisenbahnfreunde, die am Stadtgarten für Zuschauer und Fahrgäste eine Bewirtung anboten, machte 1976 eine Dampflok in Pfullendorf Halt, sodass der Besuch der pfeifenden und schnaubenden Lok, die als Besonderheit mit einem Kabinentender ausgestattet ist und nach dem Ende ihrer „Dienstzeit“ im Jahr 1978 in den Besitz der Eisenbahnfreunde Zollern überging, für viel Furore bei den einheimischen und auswärtigen Fans historischer Eisenbahnen sorgte.