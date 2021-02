Ein Pfullendorfer Kalender schafft es bis in die USA

Anlässlich des 800-jährigen Bestehens der Stadt Pfullendorf hat der Heimat- und Museumsverein einen Kalender mit Motiven historischer Postkarten herausgegeben – was zu einem vollen Erfolg wurde, wie der Verein jetzt mitteilt. Besonders freut es den Vorsitzenden Hubertus Klett, dass es ein Exemplar bis nach Amerika schaffte.

Die Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum, die für das vergangene Jahr geplant gewesen waren, wurden wegen der Corona-Krise verschoben. Dennoch sei es für den Pfullendorfer Verein keine Frage gewesen, sich am 800. Geburtstag zu beteiligen, so Klett. Und so wurde der Kalender in einer Auflage von 800 Exemplaren produziert – in den Größen DIN A3 und DIN A4.

Die Vermarktung aber gestaltete sich dann wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie schwierig. Durch die Unterstützung mehrerer Pfullendorfer Geschäfte und Unternehmen konnte ein Großteil der Kalender trotzdem verkauft werden.

Stolz ist Hubertus Klett darauf, dass nicht nur in zahlreichen Wohnungen und Geschäften in und um Pfullendorf die Kalender mit den schönen Motiven aus längst vergangenen Zeiten zu sehen sind: Einer der Kalender schaffte es bis zu Ted Hoeborn in die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Amerikaner war als Soldat im 2. US-Detachement in der damaligen Generaloberst-von-Fritsch-Kaserne in Pfullendorf stationiert und erinnert sich noch heute gerne an diese Zeit zurück. „Für uns war es eine Selbstverständlichkeit, dass wir seinen Wunsch nach einem Kalender erfüllt haben“, betont Hubertus Klett.

Derzeit bereitet der Heimat- und Museumsverein seinen zweiten Beitrag zu den 800-Jahr-Feiern vor: Unter dem Titel „Eine postalische Zeitreise“ soll ab Mitte Mai eine Ausstellung im Alten Haus zu sehen sein, bei der weitere Motive der ehemaligen Sammlung Stettner auf 40 DIN A0-großen Plakaten präsentiert werden.

Auch dieses Projekt hängt aber natürlich von der Entwicklung der Corona-Situation ab. Doch getreu dem Motto „Kommt der Besucher nicht zur Kunst, kommt die Kunst zum Besucher“ hat man beim Heimat- und Museumsverein schon einen Plan B vorbereitet: Teile der Ausstellung sollen in den Schaufenstern leerstehender Geschäfte in der Altstadt ausgestellt werden. „Wir versuchen mit dieser Aktion auch die Altstadt wenigstens temporär wieder etwas mehr zu beleben“, erklärt Hubertus Klett. Außerdem sei das eine gute Gelegenheit, den Einwohnern und ihren Gästen das schöne alte Pfullendorf zu zeigen.