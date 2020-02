Ein Möbelstück zum Ende der Schulzeit

„Es war das Material Holz, das uns fasziniert hat“, sind sich Lucia Schütz, Pauline Hoheisel und Helena Harzmann-Deis einig. Die drei Frauen aus Sigmaringen haben im Sommer ihr Abitur an der Heimschule Kloster Wald abgelegt. Jetzt haben sie und 14 weitere junge Frauen dazu den Gesellenbrief als Tischlerinnen in der Tasche – eine handwerkliche Qualifikation, die das Mädchengymnasium seit über sechs Jahrzehnten zusätzlich zur schulischen Ausbildung anbietet. Ihre Gesellenstücke haben sie für die Öffentlichkeit zur Schau gestellt.

Pauline Hoheisel, die seit der vierten Grundschulklasse in Wald zur Schule ging, erinnert sich: In Klasse acht fanden die Schnuppertage in den drei Werkstätten der Schule, der Schneiderei, der Schreinerei und der Holzbildhauerei, statt. Danach entschied man sich für ein Handwerk und ab Klasse neun ging es bis zum Abitur an einem Nachmittag in der Woche in die Werkstatt.

Nach dem Abitur fand die Werkstattausbildung dann von Montag bis Freitag in Vollzeit statt und zuletzt stand die Gesellenprüfung an. In höchstens 80 Stunden fertigten die jungen Tischlerinnen eine Werkzeichnung und ihr Gesellenstück, ein Möbel, das Kriterien wie eine handgezinkte Schublade, ein Türschloss oder ein bewegliches Teil mit Bändern erfüllen musste. „Diese Zeit haben wir auch gebraucht“, sagt Helena Harzmann-Deis, die einen Schreibtisch mit einer um 360 Grad drehbaren Tischplatte und beidseitigen Türen gefertigt hat, sodass er „an jede Raumsituation angepasst werden kann“.

Auch Lucia Schütz hat sich für einen Schreibtisch entschieden. Ihr Möbel steht auf filigranen Stahlbeinen, hat zwei Schubladen und eine Klappe mit Steckdosen. Pauline Hoheisels Gesellenstück ist eine raffinierte Sitztruhe mit Türen und Schubladen. Alle drei sind sich sicher: „Wir werden unser Gesellenstück Zuhause aufstellen und nutzen.“

„Die letzten sechs Monate waren anstrengend“, sagt Pauline Hoheisel und erzählt nicht nur von den vielen Möbelstücken, mit deren Fertigung sie die vier Meister Dieter Restle, Oliver Schmid, Ulrich Seimetz und Franz Senn auf die Prüfung vorbereitet hatten, sondern auch vom aufwändig in Handarbeit gestalteten Gesellenbuch, das für die Prüfung mitgewertet wird. Nicht selten brannte in der Werkstatt noch spät in der Nacht das Licht, weil die 17 Tischlerinnen des Jahrgangs ihre Arbeit weit über den Feierabend hinaus fortsetzten. Trotzdem finden die drei Frauen: „Es war eine sehr schöne Zeit in der Werkstatt, weil man so intensiv und den ganzen Tag miteinander arbeitete.“

Die Mühen haben sich gelohnt: Am Samstag gab es im Rahmen einer Feierstunde die Gesellenbriefe. Schon am Tag zuvor präsentierten die jungen Frauen ihre Gesellenstücke in einer öffentlichen Ausstellung. „Es war ein großer Wunsch der Mädchen, eine Ausstellung in der Turnhalle zu machen“, berichtet die Leiterin der Werkstätten, Diana Kempf. Es sei eine Premiere, denn bisher hätten die Gesellenstücke nur von den Angehörigen, die zur Lossprechungsfeier gekommen seien, besichtigt werden können. Die 17 Tischlerinnen hatten sich gut auf ihre vielen Gäste vorbereitet: Die Gesellenstücke samt den großen Werkzeichnungen und den Gesellenbüchern waren großzügig und gut einsehbar im Raum verteilt. Die Mädchen selbst standen den Besuchern Rede und Antwort und erläuterten ihre Arbeiten. Für eine kleine Stärkung der Gäste war ebenfalls gesorgt.

Fast zehn Jahre haben die Mädchen an der Heimschule Kloster Wald verbracht. Jetzt ist die Zeit des Abschieds gekommen. „Es fällt uns schwer“, sagen Pauline Hoheisel, Lucia Schütz und Helena Harzmann-Deis. Sie wollen den Kontakt zu ihrem Schreinerinnen-Jahrgang halten, wissen aber auch, dass das nicht einfach wird. Zu schnell und zu weit gehen die Wege auseinander. „Ich arbeite erst mal ein paar Monate in der Gastronomie, um Geld zu verdienen, und dann gehe ich auf Reisen“, sagt Lucia Schütz. Costa Rica, Indonesien und Australien sind ihre Ziele. Was danach kommt, weiß sie noch nicht. „Ich war so sehr mit dem Abitur und der Lehre beschäftigt, dass ich mich damit noch nicht beschäftigen wollte.“

Pauline Hoheisel will im April für ein Jahr als Au-Pair nach Kanada. Auch sie hat noch keine konkrete Idee, wie es danach weitergehen soll. „Wahrscheinlich ein Studium“, sagt sie. Helena Harzmann-Deis will zunächst für drei oder vier Monate als Schreiner in Vorarlberg arbeiten. Eine Region, die sie vom Skifahren kennt und die ihr gut gefällt. Danach zwei Monate reisen und dann im Oktober ins Studium. Ihre Pläne sind konkreter: „Es soll in Richtung Bauingenieur gehen, weil mich das Baugewerbe interessiert.“