Ein Engel für besonderes soziales Engagement

Der Adventszauber in Pfullendorf gehört seit vielen Jahren zu den Attraktionen in der Adventszeit im Linzgau, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Die mittelalterliche Innenstadt glänzt dann im Kerzenschein, es riecht nach Glühwein, weihnachtlichem Gebäck und nicht zuletzt wird auch der Posaunenengel wieder vom Turm der St. Jakobus Kirche steigen.

Bereits am Freitag, 6. Dezember, hat der Weihnachtsmarkt ab 17 Uhr geöffnet. Ab 19 Uhr treten die acht Jungs der „Badner Brass“ auf der Marktplatz-Bühne auf und umrahmen den Markt musikalisch. Ihr Programm reicht von den Beatles bis zu böhmisch-mährischen Titeln, was nicht nur Blasmusikfans ansprechen dürfte. Ab 21 Uhr gibt es im Café Moccafloor dann eine Nikolausdisco, zu der aber auch Nicht-Nikoläuse Zutritt haben.

Am Samstag, 7. Dezember, öffnet bereits um 10 Uhr der Weihnachtsmarkt seine Pforten und erstmals gibt es nachmittags neben dem Hechtbrunnen eine lebende Krippe. Maria und Josef sind dabei ebenso lebendig wie die Tiere, zu denen auch ein Kamel gehört. Gleich nebenan steht das Märchenzelt, wo Erzählerin Elvira Mießner ab 14 Uhr Geschichten erzählt, die kleine und große Kinder faszinieren können. Auch ein Weihnachtsmann wird über den Markt gehen und Kleinigkeiten an die Kinder verteilen, teilt der Pressesprecher der Stadt Puffelndorf mit.

Am Spätnachmittag startet das Musikprogramm mit dem Jugendblasorchester Pfullendorf und den Alphornbläsern aus Meßkirch, ehe der Gesangverein Pfullendorf mit seinem Auftritt den Abstieg des Engels vom Kirchturm umrahmen wird. Damit auch jeder Besucher den Engel herabschweben sehen kann, wird auf dem Marktplatz eine große Videowand aufgestellt und die Kamera fängt die schönsten Szenen ein. Die Fanfaren-Spieler vom Fanfarenzug Großstadelhofen kündigen vom Rathausbalkon den Engelsabstieg an. Der Himmelsbote wird auch zu den Kindern kommen und sein Engelsbrot verteilen. Im zwölften Jahr soll dann der Pfullendorfer Engel wieder von der Stadt, der Wirtschaftsinitiative und dem Südkurier vergeben werden. Es handelt sich hierbei um eine Auszeichnung für besonderes soziales Engagement. Kunstschmied Peter Klink hat den großen goldenen Engel gestaltet, der dann immer für ein Jahr bei der Person oder Gruppe bleibt, der sie verliehen wurde. Im vergangenen Jahr war das der Besuchsdienst im Pflegeheim der Spitalpflege. Das Geheimnis, wer in diesem Jahr den Engel erhalten wird, werden Bürgermeister Thomas Kugler und Marco Schiedt, Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf, vor der Zuschauerkulisse lüften.

Außerdem ist ein Duett von Sharon Owens und Tommy Haug vorgesehen. Der junge gebürtige Pfullendorfer hat sich in der Szene längst etabliert. „Es ist für mich eine Ehre, dass ich in meiner Heimatstadt auftreten darf“, sagt er voller Stolz. Tommy Haug stehe für ehrliche, handgemachte Musik. Die Spanne seiner Musik reicht von ausgelassenem Rock, über Pop bis hin zu nachdenklich stimmenden Liedern. Seine englischsprachigen Titel erzählen von Hoffnung, Liebe und Emotionen. Hinter Tommy Haug steht seine dreiköpfige Band. Zusammen formen die Jungs ein Team, das nicht nur die gemeinsame Musik verbindet, sondern auch eine echte Freundschaft. Eine Überraschung wird es für die Besucher des Adventszaubers geben. Zwar sei diese noch streng geheim, heißt es in der Pressemeldung, aber so viel darf verraten werden: Für alle, die ihren Glühwein lieber im Warmen trinken, gibt es in diesem Jahr eine weitere Kellerbar.

Auch dieses Jahr besteht wieder die Möglichkeit, mit einem Sonderzug von Aulendorf auf der Räuberbahn nach Pfullendorf zu kommen.