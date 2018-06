Seit gut einem Jahr halten sich in Pfullendorf die Spekulationen um einen Ausbau des Müller-Drogeriemarkts an der Sankt-Katharinenstraße. Und auch wenn sich der Ulmer Konzern im Umgang mit der Presse gerne bedeckt hält – allenfalls häppchenweise werden die Informationen serviert – liegt der Schwäbischen Zeitung nun ein Statement der Geschäftsleitung vor. Darin heißt es schnörkellos: „Unsere Filiale wird erweitert.“ Insgesamt sollen 130 Quadratmeter Verkaufsfläche neu entstehen, die geplante Erweiterung gelte vor allem dem klassischen Drogeriesegment.

Dass sich die Geschäftsführung mit der Herausgabe von genauen Informationen noch immer zurückhält, kann Josef Waldschütz nicht verstehen, schließlich sei längst „bekannt, dass Müller erweitern möchte.“ Als Leiter des Pfullendorfer Baurechtsamts hat Waldschütz den entsprechenden Bauantrag geprüft. So hat er eruiert, ob durch eine Vergrößerung des Drogeriemarkts negative Auswirkungen auf den umliegenden Einzelhandel zu befürchten seien, und ob in Pfullendorf eine sogenannte „Kaufkraftverschiebung“ drohe. Dies sei nicht der Fall, so Waldschütz. Nach Ostern könne Müller daher mit einer Baugenehmigung rechnen.

Im Wesentlichen handele es sich bei der Erweiterung um einen externen Lageranbau „in Richtung Spielothek“, sagt Josef Waldschütz. Die Verkaufsfläche im Drogeriemarkt selbst wachse dadurch von 1120 auf 1250 Quadratmeter. Diese Zahlen werden auch von der Müller-Geschäftsleitung bestätigt.

Multimedia-Abteilung sollwieder verkleinert werden

Anders als erwartet soll das Sortiment nicht ausgebaut, sondern spezialisiert werden. Müller wolle sich in Pfullendorf wieder auf das Kerngeschäft – die Drogerie – konzentrieren, im Gegenzug würden andere Bereiche wie Schreib- und Spielwaren oder auch Multimedia wieder deutlich reduziert, so Waldschütz.

Pikantere Themen werden in der Pressemitteilung von Müller allerdings ignoriert. So gibt es auf die Fragen, wie und wann die Erweiterung genau vonstatten gehen soll und ob Unannehmlichkeiten für Verkehrsteilnehmer und Anwohner zu erwarten seien, keine Antwort. Bis „spätestens Ende Juli“ soll alles fertig sein, so die offizielle Stellungnahme. Dass die Müller-Expansion auch neue Arbeitsplätze freilegt, ist eher unwahrscheinlich, schließlich würden keine neuen Sortimente ins Produkt-Portfolio aufgenommen. Oder ganz offiziell: „Die Personalfrage kann derzeit noch nicht beantwortet werden.“