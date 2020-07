Ehrenamtliche entdecken vom Aussterben bedrohten Schmetterling

Ehrenamtliche Mitglieder der BUND-Ortsgruppe Pfullendorf haben vor einigen Tagen in Wald-Ruhestetten einen sensationellen Fund gemacht: In einem privaten, relativ kleinen Hausgarten wurden zwei Weibchen des seltenen Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Phengaris teleius) beobachtet, fotografiert und dokumentiert. Die korrekte Bestimmung der Art wurde von Schmetterlings- und Artenschutzexperten bestätigt. Der kleine, auf den ersten Blick unscheinbare Bläuling ist nach Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und wird auf der Roten Liste Deutschland als „stark gefährdet“, in Baden-Württemberg sogar als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft. In der FFH-Richtlinie der EU ist er als „streng zu schützende Art von gemeinschaftlichem Interesse“ aufgeführt.

Die Schmetterlinge der Familie Bläulinge sind nicht alle blau, wie der Name vermuten lässt. Es gibt auch anders gefärbte Arten, beispielsweise braune und sogar grell-orange gefärbte. Der Bestand des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings ist entscheidend von zwei Faktoren abhängig: dem Vorhandensein vom Großen Wiesenknopf, einer Pflanzenart aus der Familie der Rosengewächse, und der Trockenrasen-Knotenameise (Myrmica scabrinodis) sowie der Roten Gartenameise (Myrmica rubra). Nur in der Kombination von Großen Wiesenknopf und einer der beiden Ameisenarten kann sich der Falter fortpflanzen. Das Weibchen legt die Eier in die Blütenknöpfe des Großen Wiesenknopfs, in denen die Jungräupchen zunächst fressen, bevor sie von einer der beiden Ameisenarten „adoptiert“ und in die Ameisennester getragen werden. Dort leben die Raupen ein bis zwei Jahre räuberisch von der Ameisenbrut, bevor sie sich verpuppen.

In dem naturnahen Garten mit einem insektenfreundlichen, ungemähtenWiesenblumenstreifen, in dem die Bläulinge gefunden wurden, konnten im Lauf der letzten Jahre weitere 71 Schmetterlingsarten und 20 Käferarten dokumentiert werden, und das in einer Zeit des fortgeschrittenen Insektensterbens. Das Beispiel zeigt, dass es möglich ist, auf kleinem und kleinsten Raum, selbst auf Balkonen, kleine „Inseln des Glücks“ für bedrohte Insekten zu schaffen, die so notwendig für die Bestäubung von Obst und anderen Nutzpflanzen sind. Wenn es in landwirtschaftlich genutzten und besiedelten Regionen mehr solcher Gärten gäbe, heißt es in einer Pressemitteilung, könne eine sogenannte Biotopvernetzung stattfinden. Ein Schmetterling könne beispielsweise durchaus mehrere Kilometer fliegen. Pit Fischer beschäftigt sich ehrenamtlich im BUND Pfullendorf mit naturnahen Gärten, Schmetterlingen, Käfern und anderen Insekten. Laut Fischer genügt es nicht, „Insektenhotels“ aufzuhängen, die Tiere bräuchten auch Nahrung. Zum einen benötigen die Raupen und Larven Futterpflanzen, hier sei als eine von sehr vielen die Brennnessel genannt. Zum zweiten bräuchten Falter, Käfer, Bienen und andere Insekten blühende Nektarpflanzen und dies in möglichst vielen verschiedenen Arten, damit im Garten keine „Blühpausen“ eintreten. Besonders beliebt bei sehr vielen Arten sei beispielsweise der Sommerflieder („Schmetterlingsstrauch“). Aber auch mit Bartnelken, Fetthenne, Cosmea, Lavendel, Oregano und vielen anderen Gartenblumen und Kräutern können zahlreiche Insekten in den Garten gelockt werden, ebenso mit dem Anlegen von „wilden Ecken“ und Wildblumen-Wiesenstreifen, die nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden sollten.

Für das Mähen, den Rückschnitt von Pflanzen im Garten (aber auch von Brennnesseln), hat sich als Faustregel 50/50 Prozent oder ein Drittel/ zwei Drittel bewährt. Also beim Mähen und auch beim herbstlichen „Abräumen“ des Gartens entweder die Hälfte, ein Drittel oder zwei Drittel über den Winter stehen lassen, da einige Raupen und Puppen an Pflanzenstängeln überwintern.

Die zweite Faustregel: kein Einsatz von Kunstdünger oder Spritzmitteln. Der hier vorgestellte Bläuling und viele weitere Insektenarten reagieren empfindlich auf Düngung und Pflanzenschutzmittel. Besonders empfindlich gegen Düngung, insbesondere Stickstoff, ist eine der beiden Wirtsameisen des Ameisenbläulings, die Trockenrasen-Knotenameise. Und die dritte Faustregel, laut Pit Fischer: „Trau keinem Garten, in dem kein Unkraut wächst.“