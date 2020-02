Ehrenamtliche bilden sich zu Hospizbegleitern weiter

In der Hospizgruppe Pfullendorf engagieren sich Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedenster Berufsgruppen und begleiten Menschen in ihrer letzten Lebensphase, heißt es in einer Pressemeldung.

In Seminaren bereiten sich die Hospizbegleiter intensiv auf diese Aufgabe vor und bilden sich ständig weiter. In Vorbereitungskursen und einer Praxisphase erhalten sie dafür grundlegendes Rüstzeug. Zwei von ihnen sind Andrea Eul und Rudolf Allweyer. Sie sind Mitglieder der Hospizgruppe Pfullendorf und arbeiten im Rahmen ihrer Hospizbegleiterausbildung für 20 Stunden als Praktikanten im Haus St. Bernhard der Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen in Wald. Als Vertreter der Pfarrgemeinde St. Antonius Großschönach ist Rudolf Allweyer seit langem im Vorstand und passives Mitglied der Hospizgruppe Pfullendorf. Andrea Eul ist seit Januar im Haus St. Bernhard tätig, Allweyer beginnt sein Praktikum in der kommenden Woche.

In einem Gespräch mit Pastoralreferent Hermann Brodmann, Seelsorgebeauftragter der Vinzenz von Paul gGmbH Region Sigmaringen erhielten die beiden Praktikanten Einblicke in das Seelsorgeverständnis und die Kultur der Seelsorge in den Vinzenzeinrichtungen. Weitere Inhalte des Praktikums sind die Versorgung und der Umgang mit Sterbenden, religiöse Rituale, Gespräche und Gesprächsführung. Zudem fällt auch die sogenannte basale Stimulation, damit sind beispielsweise die Anwendung von Ölen, die Mitwirkung bei allgemeinen Beschäftigungsangeboten wie Backen, Basteln, Bewegung und Sport, aber auch Musik und Singen gemeint.

Andrea Eul und Rudolf Allweyer kennen das Haus St. Bernhard seit langem durch Bewohnerbesuche und ihr ehrenamtliches Engagement. Im Gespräch mit Pastoralreferent Brodmann betonen beide, dass sie im Haus St. Bernhard mit offenen Armen empfangen wurden und die Einrichtung wie eine große Familie empfinden würden.

Die Hospizarbeit ist ehrenamtlich, die Begleiter besuchen schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige gleich welchen Alters, welcher Religion oder welcher Herkunft. Außerdem ist es möglich, dass die Hospizbegleiter auf Anfrage nach Hause, in die Klinik oder in die Pflegeeinrichtung kommen. Sie sind ebenso wie Ärzte und Pflegekräfte an die Schweigepflicht gebunden. Die Hospizgruppe bietet auch Menschen in Trauer eine Begleitung an, heißt es in der Pressemeldung weiter.