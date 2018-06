E-Mails und Unterschriften bleiben wirkungslos

Geht es um den Straßenverkehr vor ihrem Haus, ist Silvia del Castillo bei der Wortwahl nicht gerade zimperlich. Sie fühle sich von der Stadt und dem Gemeinderat „verarscht“, sagt sie – und fordert für die Straße Langäcker eine Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde. Es gehe ihr auf den Geist, dass ihre Anliegen von den Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung nicht beachtet würden, sagt die 52-Jährige. Doch Jürgen Hess, Leiter des Pfullendorfer Ordnungsamts, drückt gewaltig auf die Bremse: „Irgendwann ist auch mal gut. Frau del Castillo muss die Entscheidungen akzeptieren“, sagt er. Doch das will sie nicht.

„Es vermiest einem die Lebensqualität“, sagt Silvia del Castillo. Abschalten nach Feierabend sei nicht möglich. Seit 1992 wohne sie mit ihrem Mann und ihrer Mutter Waltraud Klaussner am Langäcker. Damals sei die Verkehrslage aber noch in Ordnung gewesen. „Sonst hätten wir hier gar nicht gebaut“, sagt Waltraud Klaussner. Erst durch die Neubaugebiete hätten der Verkehr und die Raserei extrem zugenommen. „Die Umgehungsstraße möchte niemand fahren. Dafür ist sich jeder zu bequem“, sagt Silvia del Castillo.

Anwohnerin wirft Gemeinderat „Vetterleswirtschaft“ vor

Vor sechs Jahren hatte del Castillo damit begonnen, der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister E-Mails zu schreiben. Doch diese seien oftmals gar nicht beantwortet worden. „Wenn jemand von den Gemeinderäten hier wohnen würde, hätte sich wahrscheinlich schon etwas getan“, sagt die 52-Jährige. „Der Gemeinderat beschließt nur das, was seinen Mitgliedern einen Vorteil verschafft. Das ist Vetterleswirtschaft.“

Blumenkästen und ein Schutzstreifen für Radfahrer hätten die siebeneinhalb Meter breite Straße zwar teilweise etwas schmaler gemacht, an der Geschwindigkeit des Verkehrs habe sich aber trotzdem nichts geändert. „Es werden zwar Radarkontrollen durchgeführt, aber es weiß jeder, wo und wann diese aufgebaut sind“, sagt Silvia del Castillo. Bei diesen Messungen seien keine überdurchschnittlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden, sagt Jürgen Hess. Die Verkehrslage am Langäcker bewege sich im normalen Rahmen. Eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h sei innerorts üblich und rechtlich vorgesehen.

Zwar habe der Gemeinderat über eine Begrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde diskutiert, diese aber letztlich nicht für notwendig gehalten. Bei der Begründung beruft sich Jürgen Hess zudem auf die Entscheidung, die im Februar dieses Jahres mit Blick auf die Neidlingstraße getroffen wurde: Trotz einer Unterschriften-Aktion entschied sich der Gemeinderat gegen die Einführung einer Tempo-30-Zone. Beim Langäcker sprächen noch weniger Kriterien für eine 30er-Zone als bei der Neidlingstraße.

Auch Silvia del Castillo sammelte Unterschriften für ihr Anliegen. Fünf Jahre ist das jetzt her. Wie viele Menschen am Ende unterzeichnet hätten, wisse sie heute nicht mehr. „Das ist aber auch nicht relevant“, sagt Jürgen Hess. Die Straße werde ja nicht ausschließlich von Anwohnern genutzt, sondern auch von Autofahrern, die von auswärts kommen. „Das empfindet der eine so, der andere so“, sagt Hess. „Und so lange die Verkehrslage so ist, wie sie ist, bleibt sie auch so.“ Den Vorwurf der „Vetterleswirtschaft“ weist Jürgen Hess derweil entschieden zurück. „Das ist harter Tobak!“, sagt der Ordnungsamtsleiter. Die Gemeinderäte seien gewählte Vertreter, die sich auskennen. „Den Vorwurf finde ich deshalb etwas daneben“, sagt Hess. „Da fehlt das Bürgerverständnis.“