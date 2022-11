E-Bike-Fahrer fährt auf Autoanhänger auf und verletzt sich

Leichte Verletzungen hat ein 58-jähriger E-Bike-Fahrer, der am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf dem Radweg an der Franz-Xaver-Heilig-Straße in Pfullendorf unterwegs war. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Radler überquerte, wie die Polizei mitteilt, mit seinem E-Bike den Radweg an der Einmündung Industriestraße und übersah hierbei einen Pkw mit einem Anhänger, der gerade von der Franz-Xaver-Heilig-Straße in die Industriestraße abgebogen war.

In der Folge fuhr der Mann mit seinem E-Bike auf den hinteren Teil des Anhängers auf. Der E-Bike-Fahrer stürzte bei der Kollision, so die Polizei.

Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an Bike und Hänger fiel gering aus, heißt es im Bricht der Polizei abschließend.