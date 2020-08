Durchschnittsnote 2,1-Abitur lässt Abiturientinnen strahlen

So endet das außergewöhnliche Schuljahr doch noch mit einer guten Nachricht: 65 junge Frauen des Gymnasiums der Internatsschule Kloster Wald durften sich mit dem Abiturzeugnis in der Hand von Familie und Freunden feiern lassen. Gemeinsam haben sie einen Durchschnitt von 2,1 erreicht.

Die Corona-Pandemie drückt diesem Abitur einen unverkennbaren Stempel auf. Erst unterbrach der Lockdown ab März die heiße Phase der direkten Prüfungsvorbereitung, dann wurden die Prüfungen um einige Wochen verschoben. Wie die Zeugnisübergabe und das Ende des Schuljahres aussehen sollten, war lange Zeit unklar. Schließlich mussten die Schulabgängerinnen wegen der Auflagen auf zahlreiche feste Größen im Veranstaltungskalender wie Abiball und Abistreich verzichten.

Was letztlich stattfinden durfte, war der Abiturgottesdienst in der Kirche St. Bernhard in Wald. Schulseelsorger und Religionslehrer Pfarrer Gerhard Müller nahm das Motto der Abiturientinnen auf: „Out of the woods – aus dem Gröbsten raus“, das er in einer Predigt interpretierte und an die Bibel rückbinden konnte. „Out of the woods“ bedeute einerseits Abschluss und Ende, andererseits Neuanfang und Aufbruch. Genau an dieser Stelle ihres Lebens befänden sich die Mädchen gerade, und an diese Stelle würden sie in Zukunft noch öfter kommen.

Die Botschaft des Gottesdienstes erreichte die Schülerinnen und ihre Familien in diesem Jahr auf besondere Weise. Denn wegen der Corona-Bestimmungen war es unmöglich, Schülerinnen und Eltern zusammen in der Kirche unterzubringen. Stattdessen wurde technisch aufgerüstet und der Gottesdienst in die nahe Sporthalle übertragen, wo die zahlreich erschienenen Gäste mit dem notwendigen Sicherheitsabstand sitzen konnten. Im Anschluss an den Gottesdienst nahmen die Schülerinnen in der Sporthalle ihre Zeugnisse, Preise und Ehrennadeln für ehemalige Schülerinnen entgegen.

In seiner Ansprache hob Schulleiter Hartwig Hils hervor, dieser Abiturjahrgang 2020 – der „1. Corona-Abiturjahrgang“ –, sei bereits jetzt ein krisengeprüfter und erfolgreicher Jahrgang. Die Abiturientinnen hätten für ihre Zukunft eine bunte Palette an Fähigkeiten erworben. „Manche Farben werden eintrocknen, andere sich mischen und neue entstehen. Traut euch euer ureigenes Bild zu. Originale sind das, was die Gesellschaft heute in Zeiten von Fakes und Scheinexistenzen braucht“, so Hils.

Ganz besonders dürfen sich Lisa Barlecaj und Marie Horn über den Schnitt von 1,0 freuen. Mit ihnen kommen insgesamt 28 Mädchen auf einen Notendurchschnitt bis 2,0. Acht Schülerinnen erhalten zudem eine Auszeichnung für besonders gute Leistungen in einzelnen Fächern. Lisa Barlecaj und Elena Kraft, die sich in besonderer Weise für ihre Klassenstufe eingesetzt haben, erhalten den Sozialpreis der Schule.

Ein Großteil der Schülerinnen wird Wald jedoch auch nach dem bestandenen Abitur nicht verlassen. Sie bleiben, um sich nun ganztägig auf ihre Handwerkslehre zu konzentrieren und diese im nächsten Frühjahr mit dem Gesellenbrief zu beenden.