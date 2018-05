Das Landgericht Hechingen verhandelt ab Montag, 14. Mai, den Fall von drei mutmaßlichen Drogendealern, die im November 2017 in Pfullendorf festgenommen worden waren. Das geht aus dem Sitzungsplan hervor, der der „Schwäbischen Zeitung“ seit Donnerstag vorliegt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern – zwei der Beschuldigten wohnten zuletzt in Pfullendorf, der dritte kommt aus Engen – unter anderem den Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor. Die Taten sollen sich zwischen August 2016 und November 2017 im Raum Pfullendorf und im Raum Bad Saulgau ereignet haben. Nach dem Prozessauftakt am 14. Mai sind mehrere Fortsetzungstermine geplant.