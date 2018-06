DRK beteiligt sich an Aktionswoche zur Wiederbelebung

Das DRK Pfullendorf beteiligt sich am Dienstag, 17. September, an einer bundesweiten Aktionswoche zur Wiederbelebung. Der Aktionsabend findet um 19 Uhr im DRK-Zentrum, Zum Eichberg 12, statt. Nach einer Einführung und Demonstration der einfachen, aber lebensrettenden Maßnahmen besteht für jeden Teilnehmer Gelegenheit, diese zu üben. Auch die Anwendung eines automatischen externen Defibrillators – diese Geräte werden zunehmend im öffentlichen Raum aufgestellt – wird gezeigt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Jährlich erleiden etwa 80.000 bis 100.000 Menschen in Deutschland einen unerwarteten plötzlichen Herzstillstand (plötzlicher Herztod), im Landkreis Sigmaringen sind es rund 70 Menschen pro Jahr. Obwohl in 60 Prozent der Vorfälle Personen den Kreislaufstillstand beobachten, werden laut DRK nur in rund 15 Prozent lebensrettende Sofortmaßnahmen von diesen begonnen. Weitere Informationen gibt es auf www.einlebenretten.de und auf www.100-pro-reanimation.de.