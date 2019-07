Drei Verletzte und 30 000 Euro Schaden

Nach einem schweren Unfall mit drei Verletzten und einem Sachschaden von rund 30 000 Euro am Sonntag gegen 16.40 Uhr an der Kreuzung der K 8242 und der L 456 sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Ein 84-jähriger Autofahrer wollte von der K 8242 aus Richtung Schwäblishausen kommend die L 456 in Richtung Otterswang überqueren und missachtete die Vorfahrt eines Kleinlaster-Fahrers, der sich aus Richtung Krauchenwies näherte. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, durch den starken Aufprall kippte der Kleinlaster auf die rechte Fahrzeugseite und prallte gegen einen Stromverteilerkasten. Der Autofahrer wurde leicht, seine Mitfahrerin schwer verletzt, der 35-jährige Lasterfahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Wagen des 84-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro und am Laster in Höhe von etwa 15 000 Euro. Am Stromverteilerkasten beträgt die Höhe des Schadens etwa 5000 Euro. Die L 456 war während bis 19.15 Uhr voll gesperrt. Aufgrund der Kollision und der Spurenlage besteht der Verdacht, dass der Laster (VW Crafter) zum Unfallzeitpunkt möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Zeugen des Unfalls und Personen, die Aussagen zur Fahrweise des Lasterfahrers machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07571/1040 bei der Polizei zu melden.