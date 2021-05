Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Drei Menschen sind bei einem Unfall verletzt worden, der sich am Donnerstagnachmittag in der Lindenstraße in Wald ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, entstand außerdem Sachschaden in Höhe von 20000 Euro. Eine 20-jährige Audifahrerin war in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie während der Fahrt einer Katze auswich. Sie steuerte den Audi auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Sie selbst erlitt durch den Unfall einen Schock. Ihr 22-jähriger Beifahrer und der 27-jährige Entgegenkommende mussten wegen Knochenbrüchen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.