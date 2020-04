In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter auf einem Parkplatz im Industriegebiet Ost in Pfullendorf drei Linienbusse aufgebrochen. Um in die Fahrzeuge zu kommen, betätigten sie die Notentriegelungen und hebelten anschließend die entsperrten Türen mit einem Werkzeug vollends auf, das teilt die Polizei mit. In den Bussen suchten sie nach Diebesgut, fanden aber anscheinend nichts Brauchbares. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro.