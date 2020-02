Drei Kandidaten wollen Bürgermeister werden

Es bleibt dabei: Mit Anna Gulde und Joachim Grüner treten bei der Bürgermeisterwahl am 15. März in der Gemeinde Wald zwei Kandidaten an. Bei der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Montagabend gab dessen Vorsitzender Werner Müller bekannt, dass keine weiteren Bewerbungen für die Wahl eingegangen waren. Müller, seit 1991 Bürgermeister der Gemeinde Wald, hatte im Oktober seinen frühzeitigen Rückzug zum 31. Mai 2020 angekündigt.

Erst 2017 war Werner Müller mit 87 Prozent der Stimmen für weitere acht Jahre im Amt bestätigt worden. Nach der Diagnose einer Krebserkrankung im Frühjahr 2018 entschloss er sich allerdings dazu, sein Amt frühzeitig zur Verfügung zu stellen. „Ein anderer Grund ist der, dass sich die Zusammenarbeit mit einigen Gemeinderäten zunehmend schwierig gestaltet, sagte Müller im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ im November.

Seit Montagabend steht fest, wer sich um seine Nachfolge bewirbt: Die 29-jährige Anna Gulde, die selbstständig im Direktvertrieb arbeitet, und der 45-jährige Joachim Grüner, seit 2015 Kämmerer der Gemeinde Wald. Grüner hatte seine Kandidatur bereits Ende vergangenen Jahres bekannt gemacht, Gulde erst vor knapp einer Woche.

Joachim Grüner wohnt mit seiner Frau und seiner Tochter seit acht Jahren in Wald. „Der Ort ist in dieser Zeit für uns zur Heimat geworden“, teilte Grüner, der in Albstadt-Ebingen geboren wurde und Harthausen auf der Scher aufwuchs, Ende Dezember mit. Weil ihm die Gemeinde am Herzen liege, habe er sich für die Bürgermeister-Kandidatur entschieden. In dieser Funktion wolle er auch sein Wissen und seine Erfahrung als Kämmerer einbringen.

„Mein Ziel ist es, Wald mit seinen Teilorten gemeinsam mit den Bürgern in eine gute und sicher Zukunft zu führen“, heißt es in Joachim Grüners Pressemitteilung. Besonders wichtig sei ihm ein gutes Miteinander von Bürgermeister, Gemeindeverwaltung, Gemeinderat und Bürgern. „Dafür werde ich mich mit ganzer Kraft einsetzen.“

Auf einer eigenen Internetseite informiert Joachim Grüner auch über seine inhaltlichen Ziele. Diese reichen vom Breitband-Ausbau und der Sicherstellung der medizinischen Versorgung über den Ausbau der Ganztagsbetreuung bis hin zur Förderung des Ehrenamts.

Anna Gulde hat einen Großteil ihrer Jugend im Walder Ortsteil Walbertsweiler verbracht. Nach dem Abitur in Pfullendorf ließ sie sich in Karlsruhe zur Veranstaltungstechnikerin ausbilden, später folgte eine kaufmännische Weiterbildung. „Mitte 2020 wird mein Haus in Walbertsweiler fertiggestellt, sodass ich mit meinem Mann und meinem Sohn dorthin zurückkehren kann“, heißt es in Guldes Pressemitteilung.

Eine klassische Ausbildung kann Anna Gulde eigenen Angaben zufolge nicht vorweisen. „Jedoch denke ich, dass es von Vorteil ist, meine unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen nutzen zu können“, schreibt sie. „Ich kann mich sehr gut in verschiedenste Aufgabenbereiche einarbeiten und habe nicht nur für kaufmännische, sondern auch für technische Belange ein hervorragendes Verständnis.

Gulde will sich auf die „menschlichen Aspekte des Bürgermeisteramts konzentrieren“ und beklagt, dass eine transparente Verwaltung heutzutage oft viel zu kurz komme. Als volksnahe und unparteiische Bürgermeisterin wolle sie daran arbeiten. Ebenfalls in den Fokus rücken will sie den engen Kontakt zu den Mitgliedern des Gemeinderats und die Finanzen der Gemeinde.