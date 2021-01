Drei Coronafälle in Pfullendorfer Pflegeheim

Ein Bewohner des Alten- und Pflegeheims der Spitalpflege Pfullendorf ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sei bei einem routinemäßigen Coronatest unter den Bewohner festgestellt worden, teilt die Stadt am Montag mit. Das teilt die Stadt am Montag mit. Der Test sei mittels Labortest zwischenzeitlich bestätigt. Bei einem weiteren Bewohner sowie bei einer Mitarbeiterin der Spitalpflege ist ein mittlerweile durchgeführter Schnelltest ebenfalls positiv ausgefallen. Alle weiteren durchgeführten Schnelltests unter den Bewohnern und Mitarbeitern sind negativ ausgefallen. Wo die Infektion erfolgte, kann laut Pressemitteilung aktuell nicht nachvollzogen werden. Die Einrichtungsleitung stehe diesbezüglich, aber auch wegen des weiteren Vorgehens, in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Aufgrund der nachgewiesenen Infektion gilt nun bis einschließlich 21. Januar ein Besuchsverbot.